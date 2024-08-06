Туристический налог: плюсы и минусы

Хотя федеральные власти и не против, регионы не торопятся вводить туристический налог, взвешивая его плюсы и минусы. В чем они?

Немного об истории вопроса. В 2018 году в России в качестве эксперимента право вводить курортный сбор получили четыре региона: Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края, а также Республика Крым. В 2023 году к ним присоединился Санкт-Петербург, в котором туристический налог стали взимать с весны 2024 года.

В середине июля закон, который дает местным властям право с 2025 года ввести туристический налог, подписал президент России Владимир Путин. Минимальная плата установлена в размере 100 рублей за сутки. Решение о введении этого налога могут принять города, городские и муниципальные округа, сельские поселения.

О введении специального налога для туристов с 1 января следующего года уже заявили Сортавала (Карелия), Белокуриха (Алтайский край) и Вологда. На уровне регионов идут серьезные обсуждения этой возможности.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что можно подумать о введении туристического налога во Владимире и Муроме. В экономике этих городов туризм может и должен стать одним из ведущих направлений. Но начать владимирский губернатор хочет с Суздаля, где, по словам главы региона, туристический налог точно необходим.

По мнению владимирских властей, курортный сбор можно начать с Суздаля, который ежегодно посещают 900 тысяч человек

- Ежегодно город-музей посещают около 900 тысяч человек. Из них порядка 500 тысяч гостей - экскурсанты, а оставшаяся часть - туристы, длительность визита которых в среднем составляет два дня. Если исходить из 100-рублевой платы и среднегодового турпотока, объем доходов Суздаля достигнет 80 миллионов рублей в год. Для маленького города это значительная и очень нужная для дальнейших преобразований сумма. А для гостей расходы будут незначительны, - уверен Александр Авдеев.

Количество гостей Суздаля в сотни раз превышает число жителей. Поэтому, по мнению владимирских властей, будет справедливо развивать туристическую инфраструктуру, улучшать места, посещаемые туристами, за счет денег от специального налога, а не из общей казны.

Владимирский губернатор предложил депутатскому корпусу заняться подготовкой необходимых документов. Александр Авдеев подчеркнул, что туристический налог будут платить не все категории граждан. От него освобождаются, например, участники специальной военной операции и ветераны боевых действий.

Слова главы Владимирской области подтверждаются статистикой.

Как свидетельствует аналитика корпорации Туризм.рф, этим летом россияне стали на 22 процента чаще посещать города Золотого кольца. Больше всего увеличилось количество поездок в Суздаль, который в этом году отмечает свое тысячелетие. В июне число туристов, посетивших город, увеличилось на 53 процента. Популярность Владимира выросла почти на 30 процентов. Возможно, свою роль в этом сыграло открытие новой платной трассы из Москвы в этот областной центр.

Напомним, что в традиционный маршрут Золотого кольца входят восемь городов. Кроме Суздаля и Владимира это Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома и Иваново. Ярославль, который позиционируется как столица Золотого кольца, увеличил этим летом количество туристов на 19 процентов по сравнению с прошлым годом.

Но этот рост еще не стал весомым аргументом в дискуссии о введении туристического налога в Ярославле или других городах региона. В региональном министерстве туризма вопрос пока прорабатывают. Надо точно просчитать за и против - возможные доходы и убытки.

- Пока это 50 на 50. Вопрос требует очень тщательной проработки, в том числе чтобы не навредить бизнесу, - считает заместитель министра туризма Ярославской области Елена Якушева.

Основную прибыль региону приносит не экскурсант, а турист, который остается на ночь. Именно он оставляет деньги в гостиницах, ресторанах, магазинах сувениров, развлекательных центрах. Не отпугнут ли такого посетителя дополнительные траты?

Этот вопрос сейчас со всех сторон рассматривают не только в Ярославле. В соседней Костромской области решение о взимании специального туристического налога тоже находится в стадии обсуждения.

Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что введение специального сбора в итоге будет признано благотворным для сохранения, восстановления и развития туристических объектов и мест, в которых они расположены. Поэтому, скорее всего, появление туристического налога - лишь вопрос времени.

Напомним, что наше издание неоднократно поднимало проблему курортного сбора.

"Любую инициативу по закреплению за муниципалитетами дополнительного источника доходов можно только приветствовать. А если этот источник носит еще и целевой характер - тем лучше. Люди будут не просто платить, но еще и знать, за что, на какие цели они платят, - заметил в беседе с корреспондентом "РГ", в частности, директор Центра налоговой политики МГУ Кирилл Никитин. - Важно, что временно приезжающие в муниципалитет туристы будут участвовать в поддержании доходов конкретного муниципалитета наряду с платящими в нем налоги гражданами".

Его коллеги также спокойно отнеслись к этой инициативе, обращая внимание на то, что в первом своем приближении эксперимент можно назвать успешным.

Нельзя не оставить без внимания и комментарий вице-президента Российского союза туриндустрии Алексея Мусакина, полностью опубликованный на сайте Минэкономразвития РФ.

"Механизм туристического сбора, который действовал в четырех субъектах страны, был достаточно трудозатратен для гостиниц, поскольку заводился специальный счет, - отметил он. - Крупные отели были вынуждены выделять человека, который оформлял бы необходимые документы. Кроме того, чтобы применить скидку для ряда категорий граждан, все их документы, дающие такое право, необходимо было сканировать. Это являлось достаточно весомой нагрузкой на персонал, особенно в пиковые сезоны. Теперь, когда туристический налог переходит от человека к отелю, нам становится значительно легче. Сам механизм прост и понятен, особенно это важно для гостиничных сетей, которые имеют отели в разных регионах страны".

Не упустил он и вопрос вывода на свет отдельных представителей бизнеса.

"Также этот механизм кроме функционала привлечения дополнительных целевых средств в небольшие муниципалитеты, где число туристов значительно превышает число местных жителей, будет способствовать выходу из серой зоны небольших средств размещения, которые зачастую не показывают реальной загрузки", - подчеркнул эксперт.

Тем временем

Жители нашей страны стали чаще выбираться в нестоличные города Центральной России самолетом. В 2024 году число купленных туда авиабилетов выросло в два раза. При этом средняя стоимость поездок увеличилась на 7,2 процента. Об этом свидетельствует исследование, проведенное для "РГ" сервисом по покупке авиа- и железнодорожных билетов "Купибилет".

В обзор включили города Центрального округа без учета Москвы и данные за период с января по июль. Выяснилось, что самым востребованным направлением для перелетов на этой территории является Ярославль. На его долю приходится 37 процентов купленных билетов. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года посещаемость волжского города выросла в три раза.

На втором месте по посещаемости - Иваново с 26 процентами от общего числа билетов по ЦФО. В этот город уже слетали почти вчетверо больше людей, чем за январь - июль 2023-го. Третью позицию заняла Калуга, четвертую - Тамбов (21 и 15 процентов соответственно). Их посещаемость выросла почти в два раза.

"Повышение спроса отразилось и на ценообразовании. Так, средняя стоимость поездки в города ЦФО выросла на 7,2 процента. В 2023 году полет в Иваново обходился в среднем в 7500 рублей, а в 2024-м - в 9100. Полет в Ярославль - в 7400 вместо прежних 6900 рублей", - рассказала директор по маркетингу Екатерина Долгих.

Самыми популярными направлениями для авиапутешествий из городов ЦФО стали Санкт-Петербург (27 процентов), Сочи и Минеральные Воды (по четверти в общей массе). Следом шла Казань, но ее доля невелика - шесть процентов. Чуть меньше пришлось на полеты в Минск