Чем заняться в путешествии в одиночку?

Иногда россияне отправляются путешествовать в одиночку. Причины разные: у одних не получается совместить графики с близкими и друзьями, а другим просто нравится такой вид отдыха. Как минимум можно ни с кем не согласовывать планы на день и следовать собственной программе, отдыхать от информационно-бытового потока и делать акцент на саморазвитие, перезагрузку.

© Вести Подмосковья

Руководитель проекта «Экскурсионные туры» сервиса «Слетать.ру» Ксения Андрианкова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» предложила рассмотреть туры по России в качестве небольшой одиночной поездки. Наша страна широка и многогранна, поэтому каждый сможет подобрать себе тур по интересам.

«Например, можно остановиться на Сочи. В рамках тура получится посетить первый в России парк приключений на высоте, прокатиться там на канатной дороге и пройтись по подвесному мосту над ущельем. Скайпарк расположен в живописной локации Ахштырского ущелья между Адлером и Красной поляной», - отметила специалист.



А любителям атмосферных природных достопримечательностей Ксения Андрианкова посоветовала обратить внимание на Мурманскую область. Есть туры, включающие посещение легендарного Сейдозера и знаменитой скалы Куйва, поездку на катере по Ловозеру. В стоимость тура обычно входит транспортное (без авиа- и ж/д билетов) и экскурсионное обслуживание по маршруту, питание.

Управляющий партнер и основатель компании «Премьер Туризм» Камила Велибекова напомнила, что посещение достопримечательностей остается вечно актуальной классикой. В одиночку можно спокойно пройтись по музеям и галереям с аудиогидом, посмотреть памятники архитектуры, подобрать на месте пешую или автобусную экскурсию, устроить себе гастрономическое путешествие с дегустациями и кулинарными мастер-классами, решиться на рафтинг или попробовать SUP-серфинг, посетить местные фестивали и концерты. Творческим путешественникам стоит взять фотоаппарат или альбом для рисования.