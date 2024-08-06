В 2025 году в Екатеринбурге пройдет второй фестиваль «Движение»

Летом 2025 года в Екатеринбурге пройдёт второй фестиваль «Движение». Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в администрации города, мероприятие, посвящённое мотокультуре, состоится с 7 по 8 июня.

В этом году фестиваль собрал в уральской столице 80 тысяч человек. Событие объединило 30 площадок. Открыло мероприятие парад байкеров, который проехал от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга. В колоне из 2,5 тысячи мотоциклистов принимали участие представители мотоклубов и все желающие.

О том, как прошёл фестиваль «Движение» смотрите в нашем сюжете.

На нём, как ранее писало ИА «Уральский меридиан» выступил известный певец L’ONЕ. Также в рамках мероприятия состоялись зрелищные соревнования по флайбордингу и прыжки на эндуро-трассе.