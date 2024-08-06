Отельеры Урала возмутились курортному сбору

Общее собрание Уральской ассоциации туризма однозначно выразило свое отрицательное отношение к предложению о введении туристического («курортного») сбора в Екатеринбурге. Представители гостиничного бизнеса настоятельно призвали отложить эту инициативу на неопределенный срок, аргументируя свою позицию отсутствием ясности в механизме сбора средств и неясными направлениями их использования.

На заседании гласно звучали опасения отельеров по поводу того, что нет четкого понимания, как будет осуществляться взимание сбора, и какие именно цели он будет преследовать.

«Мы не имеем представления о процедуре, о стоимости администрирования и о рисках, связанных с введением такого сбора», — в таком смысле высказался президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Неопределенность в данном вопросе настораживает участников гостиничного рынка.

В мае этого года в регионы России был направлен проект Федерального закона «О туристическом сборе и внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Согласно этому проекту, власти предлагают внедрить курортный сбор в каждом субъекте страны, причем максимальная ставка составит 100 рублей в сутки с одного человека. Это также вызвало беспокойство среди отельеров, которые намерены обратиться в администрацию Екатеринбурга с просьбой о пересмотре введения курортного сбора на уровне муниципалитета.

Отельеры подчеркивают, что введение дополнительных сборов непременно отразится на туристах.

«Сейчас путешествовать стало и так очень дорого, особенно для семейных поездок, когда расходы увеличиваются в несколько раз», — утверждают представители Cosmos Hotel Group.

Эксперты сходятся во мнении, что Екатеринбург и Свердловская область уже привлекают большое количество посетителей из близлежащих регионов, таких как Уфа, Перми, Тюмени и Челябинска.

«Наша цель — создать для туристов привлекательные условия и больше мероприятий и деловых событий», — добавили они.

Не стоит забывать, что Екатеринбург и Свердловская область входят в десятку самых популярных регионов России для туристов. В 2023 году регион привлек более 3 миллионов посетителей, среди которых 25 тысяч прибыли по программам промышленного туризма. Курортный сбор уже взимается в таких регионах, как Алтайский край, Краснодарский и Ставропольский, где за три года его действия были собраны значительные суммы. В минфине рассматривают возможность преобразования курортного сбора в туристический налог с постепенно растущими ставками, что добавляет новые нюансы в обсуждение такого сбора и его последствия для туристической отрасли.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что открыты новый туристические направления, в том числе, в Китай.