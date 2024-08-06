Первый в Самарской области глэмпинг отметит пятилетие

В пятницу, 9 августа, первый в Самарской области глэмпинг "Смолькиноэковилладж" (Сызранский район) отметит пятилетие. В тот же день состоится презентация третьей очереди домиков, которые находятся в стадии завершения строительства и уже в конце августа текущего года будут готовы принять гостей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтуризма.

Сызранский район - один из районов Самарской области, в котором динамично развиваются активные виды отдыха на природе. Близость уникальных природных объектов притягивает туристов не только Самарского региона, но и гостей из регионов-соседей. Множество самостоятельно организованных туристов стремятся побывать в знаменитом Рачейском бору. Объект привлекает к себе внимание свежестью и красотой пейзажа, чистотой родников, разнообразием растительных сообществ. Рачейские Альпы - удивительный, неповторимый памятник природы. Здесь сохранилась уникальная доледниковая флора, а среди живых деревьев можно увидеть окаменевшие остатки деревьев, росших здесь миллионы лет назад.

Высокий спрос на посещение этих мест дал стимул организаторам проекта "Смолькиноэковилладж" к запуску новой очереди домиков, что должно расширить возможности Сызранского района по комфортному размещению гостей. В 2023 году проект стал одним из победителей конкурса грантов в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и был поддержан министерством туризма Самарской области. В ходе реализации проекта установлено 15 модульных всесезонных конструкций площадью 52 кв. м для размещения гостей, с панорамным видом на Рачейский бор, а число койко-мест увеличилось до 90.

Глэмпинг "Смолькиноэковилладж" пользуется популярностью во все сезоны и достигает 100% заполняемости независимо от времени года. Так, в 2021 году здесь отдохнули 3500 человек, в 2022 году более 6000 человек, а в 2023 году - 6500 человек.