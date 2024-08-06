Туристка описала очереди в аэропорту словами «стоим как скотина в стойле»

Пассажирка пожаловалась на огромные очереди и духоту в международном аэропорту Новосибирска. Своим мнением она поделилась с порталом SakhaDay.

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Россиянка рассказала, что прилетела на родину из-за границы и «почувствовала себя полным ничтожеством». По ее словам, работа таможни была организована плохо, а люди ждали в очереди на паспортном контроле более часа.

«Толпа, все в кучу, коридоров нет, — такими словами описала обстановку путешественница. — Мы стоим как скотина в стойле».

Причем на жалобы туристки сотрудники аэропорта не отреагировали.

Россиянка добавила, что кондиционеры в терминале не работали, поэтому она почувствовала себя плохо.

«В свою страну прилетела, чтобы упасть в обморок. Вышла вся красная, давление скачет», — возмутилась она.

В ночь на 6 августа в аэропорту Екатеринбурга произошла давка, в ходе которой пострадали минимум два человека. Паника началась в очереди на паспортном контроле из-за того, что кто-то лопнул пакет.