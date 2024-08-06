В Екатеринбурге состоится фестиваль Водонапорной башни

В Екатеринбурге в это воскресенье, 11 августа, пройдёт Водонапорной башни на Плотинке. Традиционно его проводит музей истории Екатеринбурга (МИЕ) за неделю до Дня города.

«В этом году мероприятие посвящено Году семьи и тому, без чего семьи не существует – любви», – рассказала заместитель директора МИЕ по развитию Оксана Мокеева.

В программе гостей ждет детский увлекательный квест «Хранитель ключей», интерактивный концерт «Уральская старина» с участниками фольклорного объединения «ФолкЪ-ТолкЪ» и лекцию «Свадебное платье из XIX века в XXI век» от стилиста Любови Шокуровой. Кроме того, возле Водонапорной башни современные уральские поэты прочитают свои стихи, выступит коллектив «Хор Мажор» и станцуют танго хореографы Виолетта Штритер и Павел Перетянко. Также в течение дня предусмотрены экскурсии по Башне для семейной аудитории.

Также сотрудники МИЕ проведут экскурсии по башне. Надежда Стрига расскажет о романтических городских историях, а Ольга Шмулей – об историческом центре Екатеринбурга. Также можно будет принять участие в оригинальной скетч-экскурсии.

«Водонапорная башня на Плотинке – один из любимых сюжетов екатеринбургских художников. В фестивальном пленэре смогут принять участие все желающие, не зависимо от подготовки», – отметила экскурсовод Екатерина Калужникова.

Также для гостей подготовили бесплатную фотосессию «У моих родителей так было» от МИЕ и Музея советского быта «Сделано в СССР». Необходима предварительная регистрация. Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что в Екатеринбурге фестиваль уличных театров «Лица улиц» откроется 10 августа. Грандиозная театральная площадка фестиваля снова оживет в парке Маяковского.