Стало известно о росте пассажиропотока в аэропорту Казани

Международный аэропорт Казани планирует нарастить пассажиропоток примерно на 5% по итогам 2024 года, сообщил ТАСС генеральный директор аэропорта Сергей Романцов. В 2023 году пассажиропоток впервые в истории превысил 5 млн человек.

"Сейчас умеренный рост <...>. [По итогам года ожидаем] примерно на уровне этих [5-6]% рост", - сказал Романцов.

Уточняется, что рост наблюдается как на внутренних воздушных линиях, так и на международных. Всего аэропорт обслуживает 78 направлений, из них 29 международных.

Ранее Романцов сообщил, что в первом полугодии 2024 года аэропорт обслужил порядка 2,5 млн пассажиров, что на 5,8% выше показателей 2023 года.

По данным Миндортранса Татарстана, в 2023 году пассажиропоток в аэропорту "Казань" составил 5,1 млн пассажиров, что на 28,6% больше показателей 2022 года.