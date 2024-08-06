Несмотря на штормовую погоду и проблемы с электричеством, россияне все равно едут в Анапу. После отдыха на популярном курорте туристы поделились своими впечатлениями.

Еда и цены

Жительница Липецка Кристина, которая отдыхала в Анапе в конце июля, рассказала, что еда в ресторанах города ей понравилась, а цены показались приемлемыми.

«В кафе цены в среднем, как у нас в городе. В «шашлычке» также было адекватно со стоимостью. Юг разный. В Адлере в кафе и «шашлычках» были неадекватные цены – не понравилось», – передает NEWS.ru слова Кристины.

Однако фрукты в магазинах, по ее наблюдениям, оказались дорогими. Туристка из Мурманска также написала в соцсетях, что продавцы на рынках всеми силами стараются зарабатывать на туристах. Они повышают цены с каждым днем. Другие туристы пожаловались на то, что их пытались обмануть продавцы шашлыка.

«На спуске к нижней набережной была реклама шашлыка по 69 рублей за сто граммов. Зашли, оказалось, что шашлык кладут в тарелку, на которой уже куча лука и лаваш, и взвешивают», – пожаловалась туристка.

В итоге тарелка весила полкилограмма, а мяса на ней – всего лишь три кусочка. От покупки туристы отказались, а в ответ получили еще и хамство. Жительницу Тюмени удивили пустые полки в местных супермаркетах и огромные очереди. Она также отметила, что в городе с виноградниками продают вместо вина «какую-то бодягу».

Море

Туристы рассказали, что море в Анапе неглубокое, а пляжи песчаные. При этом вода очень грязная и постоянно цветет. Некоторые приехали на курорт и так ни разу не искупались.

Однако не все так критично – море не полностью в водорослях, есть и чистые места. Кроме того, там, где они были в 17:00, спустя три часа от них может не остаться ни следа.

Помимо зелени, в воде плавают еще и медузы, «как презервативы».

Ротавирус

Случаи заражения ротавирусом среди туристов в Сочи становятся все более частыми, в Анапе эта проблема встречается реже, но тоже имеет место. Так, туристка из Мурманска столкнулась с тяжелым заболеванием своего сына, который, по ее словам, перенес болезнь крайне тяжело.

«Заболел сын. Рвота, понос и прочее. Заболел так, как не болел за свои 7,5 года. Полоскало его дня два так, что не каждый взрослый стойко выдержит, без единой слезинки. Зато мое сердце сжималось каждый раз, когда он тянулся к прикроватному тазику. Похудел за это время очень сильно», – написала она.

Проблемы с ротавирусом также коснулись семьи туристки из Краснодара, которая сообщила в социальных сетях о том, что вся их семья переболела этой инфекцией. По ее мнению, основная причина распространения ротавируса – это плохо налаженная работа канализации в городе-курорте и нехватка туалетов – люди справляют нужду прямо в море.

Комфорт

По словам туристов, пляжи, принадлежащие отелям, оборудованы душевыми, кабинками для переодевания, зонтами, шатрами и мусорными баками. Территорию регулярно убирают, создавая комфортные условия для отдыха. Однако общественный пляж, по их мнению, перегружен и не такой уютный. Кроме того, там бегают бродячие собаки, пахнет сигаретами и шашлыком, а также постоянно шумно.

Стоимость аренды лежака на пляже составляет 400 рублей в день, но есть тенты с бесплатными местами.

Некоторые туристы жалуются на «бомбил» – таксистов, которые агрессивно навязывают свои услуги и хамят. Россиянка также отметила, что в Анапе много пьяных людей и конфликтов.

«Нигде, даже в Абхазии, не видела столько алкашей и мордобоев, как в Анапе. На набережной туристу набили морду, на мосту у реки Анапки набили, у кафе была драка вечером. Это кошмар, страшно было вечером идти», – рассказала она.

Помимо этого, у дорог стоят вонючие мешки с мусором, а на каждом углу продают алкоголь. Ранее турист, который съездил на отдых в Сочи, рассказал о своем разочаровании. Мужчина заявил, что никогда больше туда не поедет и друзьям не посоветует.