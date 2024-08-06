Бирюзовые бухты и тайга: автотуристы о маршруте от Владивостока до Москвы

Российские путешественники Ирина и Татьяна Громушкины впервые отправились в большой тур по всей стране: из Владивостока в Москву. Каждый населенный пункт для них стал открытием: атмосферные бухты Приморья, притягательная тайга Сибири и зодчество Урала. Девятым пунктом на карте вояжа стала Тюмень, где подробности о туре выяснила корреспондент «ФедералПресс».

Как вы решились на столько длительное и непростое путешествие?

— Мы решились давно: уже года три эта семейная мысль зрела в наших головах. Мы путешествуем втроем. Мы поняли, что это путешествие тяжелое, прежде всего потому, что мы едем на автомобиле – это большие перегоны. Мы не делаем частых остановок, поэтому едем в среднем от 8 до 12 часов. Это тяжело, да, иногда перегоны бывают ночные. Но это очень интересно, необычно.

Во-первых, меняется природа – абсолютно разная. Мы проезжаем несколько часовых поясов. У нас по прилете во Владивосток неделю был джетлаг (синдром смены часового пояса, из-за чего случается рассогласование циркадного ритма человека с природным суточным ритмом. – Прим. ред.). Между Москвой и Владивостоком семь часов разницы. Нам хотелось есть ночью, спать днем, и все это длилось неделю. Пока мы к этому привыкали, удалось отдохнуть в Владивостоке. Когда привыкли к часовому поясу, поехали в сторону Москвы. Сейчас нам проще: едем уже домой, к своему обычному времени.

Интересно города смотреть: разная архитектура, абсолютно разные люди. Приятно, что большинство людей положительно настроены – всем интересно наше путешествие, все доброжелательные, пытаются как-то помочь, рассказать о своем крае – и абсолютно все любят свой город.

Тюмень стала девятой точкой на карте нашего маршрута. Мы уже проехали Владивосток, Благовещенск, Хабаровск, Омск, Кемерово, Читу, Улан-Удэ… Между Читой и Улан-Удэ очень огромный перегон, там был город Сковородино. Еще были на пути Иркутск, Новосибирск, и сейчас мы в Тюмени. Впереди Екатеринбург, Ижевск, Казань, и потом уже будет Москва.

Вы впервые так путешествуете?

— Такой длинный вояж делаем впервые. Вообще мы путешествуем на машине уже очень давно, лет 15. Все с водительскими правами, и, соответственно, мы постоянно меняемся. В основном ездили в южном направлении, а такое путешествие по всей России у нас впервые. Надеюсь, не последнее – нам понравилось. Мы для себя отметили города, где можно было бы остаться на день, два, три и даже четыре дня. Есть курортные места, где можно отдохнуть, в том числе здесь, в Тюмени, мы бы, наверное, еще на денечек остались.

Красноярск очень понравился тоже. Мы любим природу. Мы не знали, что Красноярск богат на природные достопримечательности. В Бурятии, Улан-Удэ, конечно, тоже красивые очень места. Что-то интересное есть в сибирской тайге, она чем-то притягивает. Владивосток и весь Приморский край – его бухточки, сопки, мысы, очень много всего интересного, очень много всего природного. В Тюмени тоже нам понравилось. Только что погуляли по центру города, очень красивый.

Что бросается в глаза в Тюмени?

— Много новостроек. Мы как раз сняли в новостройке квартиру – это очень радует, потому что не в каждом городе это удается. Чаще всего сдаются квартиры в старом фонде, где не всегда может быть удобно расположить машину и где-то прогуляться. А здесь все рядышком, все близко.

Еще бросается в глаза, когда въезжаешь в город: как правило, здесь при въезде нет частного сектора, как мы скажем, драненького. Вот этих одноэтажных домиков покосившихся мы не увидели при въезде.

Центральная улица понравилась, деревянное зодчество: все сохранено, отреставрировано, под охраной государства – это приятно. Вот мы были в Вологде, просто были свидетелями такого неприятного диалога в ресторане между двумя бизнесменами в кавычках, которые как раз договаривались, как они сожгут какой-то очередной деревянный дом, чтобы потом это место продать по дешевке и там построить очередной псевдодом. В Тюмени памятники архитектуры реально охраняют. Он не просто стоит, его используют – кафешка там или магазинчик какой-то, но при этом он является памятником. Вообще супер!

Понятно, мы не могли не заметить наши дороги, наши бордюры, нашу плитку – это наследие Сергея Семеновича Собянина плавно перетекло от вас к нам.