Калининградские власти планируют открыть круизное сообщение с Петербургом

Калининградские власти рассчитывают в перспективе организовать круизное сообщение с Санкт-Петербургом, что позволит туристам на комфортабельных кораблях путешествовать в российский анклав. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал врио руководителя области Алексей Беспрозванных. По его словам, переговоры по этому вопросу с транспортными компаниями уже начались.

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"Главное для нас в морских перевозках — обеспечивать потребности жителей области, то есть грузоперевозки. Но я рассчитываю, что у туристов появится возможность сесть в порту возле Санкт-Петербурга на круизный лайнер и на нем добраться до Калининградской области, здесь хорошо провести время, познакомиться с достопримечательностями и потом тем же способом вернуться домой. Будем к этому стремиться. Это наша мечта, наша перспектива", — отметил собеседник.



Политик добавил, что в городе Пионерском сейчас активно строится международный терминал. Помимо грузоперевозок, этот порт будет рассчитан на прием круизных кораблей.

"Калининград пользуется большой популярностью. Турпоток — более 4 млн в год. Гостиницы практически заполнены, поэтому у нас в планах строить новую инфраструктуру, чтобы принимать еще больше гостей", — добавил Беспрозванных.



Ранее Беспрозванных рассказал, что власти области создали рабочую группу для мониторинга цен. Он сообщил, что продукты в регион завозятся в основном на паромах по Балтийскому морю из Ленинградской области, что повышает их стоимость.