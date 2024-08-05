Туристам добавили два рейса в неделю на Алтай из Москвы. Об увеличении полетов в Горно-Алтайск сообщила S7. Из столицы дополнительные вылеты будут по средам и воскресеньям в 23:30. А из Республики Алтай самолеты будут отправляться по четвергам и понедельникам в 9 утра.

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Летом традиционно наблюдается ажиотаж на этом направлении. Несмотря на увеличенную частоту, количество желающих улететь всегда больше, чем способны перевезти авиакомпании. Многие туристы билеты скупают заранее, закрывая глаза на высокие ценники.

Несмотря на увеличение количества рейсов, прайс у S7 не самый низкий. Раунд-трип в августе авиакомпания предлагает от 28 тыс. руб. И в этом случае придется уложиться в ручную кладь 10 кг. Если захотите лететь с багажом, то придется добавить еще 10 тыс. Самые низкие ценники на этом направлении в конце лета у «Аэрофлота»: туда-обратно можно слетать за 25 тыс. налегке, с более вместительной сумкой – 33 тыс.

Впрочем, такие предложения можно найти только в отдельные дни. В соседние даты, например, у нацперевозчика цены стартуют от 31 тыс., а у S7 – от 36. В отдельные дни может дойти и до 50 тыс. за раунд-трип. Причем в некоторых случаях туристам еще и предложат одну из дорог со стыковкой, так как прямые авиабилеты уже выкуплены.

Ранее TourDom.ru писал, что туристы не готовы лететь на Алтай из-за цен на билеты.