Как избежать несчастных случаев при восхождении в горы

В Мурманской области турист сорвался со скалы, спасая от падения девушку, решившую сделать селфи у водопада Девичьей Косы, сообщили в пресс-службе МЧС России. Пострадавшего эвакуировали на вертолете и передали врачам. О причинах подобных несчастных случаев и способах их избежать телеканалу «МИР 24» рассказал старший оперативный дежурный МЧС России Дмитрий Карпюк.

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Водопад Девичьи Косы в Лапландском заповеднике – место среди туристов достаточно популярное, часто посещаемое. При этом группа, где произошло ЧП, не была зарегистрирована. Как вы думаете, почему?

Вероятно, это самоуверенность людей, вышедших к этому водопаду. Может быть беспечность как одна из причин нерегистрации в территориальном органе МЧС России данной туристической группы.

Когда такие группы отправляются в не очень популярные места, не поставив в известность спасательные службы, насколько рискованной в итоге затея может получиться?

Сама по себе затея не рискованная. Рискованной она становится, после того как кто-то из этой туристической группы либо получает травму, либо появляется угроза жизни и здоровью кому-то из членов группы. И тогда уже сотрудникам МЧС России предстоят определенные спасательные операции, которые иногда длятся до нескольких дней. А вы сами знаете, что любая наша работа связана с риском для жизни. Идет время, идет счет на минуты, а когда спасательная операция длится несколько часов, а то и дней, то шансы уменьшаются с каждой минутой. Что касается регистрации туристических групп, у нас любая туристическая группа не просто регистрируется и говорит, что мы пойдем сегодня и пойдем туда, она обязательно должна предоставить свой маршрут и время прохождения этого маршрута. Чтобы примерно наше подразделение знало, где находится в тот или иной момент эта туристическая группа. И при реагировании на такие ситуации наша авиация уже целенаправленно вылетает в тот район, где должна находиться эта группа в данный период времени.

То есть причинно-следственную связь между тем, что группа была самовольная, не зарегистрированная, и тем, что в итоге произошло, можно построить?

Да, результат, можно сказать, закономерный. Тут еще все зависит от профессионализма этих туристов.

Здесь, я понимаю, это были не альпинисты, не скалолазы, а туристы. Сейчас в интернете появилось достаточно большое количество людей, которые проводят экскурсии, например, по крышам. А кто их проверяет? Кто все эти люди?

Это вопросы к надзорным органам, которые должны проверять те или иные организации, организующие такие туристические экскурсии либо туристические маршруты. Работа МЧС России связана как раз не с проверкой, а уже с фактом прохода данной туристической группы по местам. Что касается этой группы, она не была зарегистрирована у нас, поэтому мы не знали даже примерно направление их деятельности. Это хорошо, когда есть связь с местом, где произошла трагедия. А если этой связи нет и мы не знаем, где находятся пострадавшие, еще раз повторяюсь, эта спасательная операция может длиться и не один день, что чревато и опасно для жизни и здоровья данных групп.

В очередной раз причиной происшествия послужило то, что кто-то, в данном случае девушка, захотела сделать эффектный красивый кадр на фоне водопада. Это не первый подобный случай, и многие об этом знают. И рассказывали не раз о том, что из-за попытки сделать автопортрет на каком-то необычном фоне люди получали тяжелейшие травмы или даже погибали. И все равно это продолжается. Что это – беспечность, самоуверенность?

На первом месте – это беспечность и наплевательское отношение к своей жизни и окружающих тебя людей.

В данной ситуации ее спас мужчина, но получил тяжелейшую травму сам. Я так понимаю, достаточно высокий был шанс того, что они оба могли улететь с этого обрыва. И неизвестно, чем бы это все закончилось.

Да, шансы велики. И такие случаи неординарные. При спасении тоже срывается тот, кто спасает. Все это эффект неожиданности, который невозможно предсказать. Эти действия складываются в секунду. В данном случае человек пожертвовал собой, спас девушку, сам получил тяжелейшие травмы и сейчас находится в критическом состоянии.

Получается, что в этой группе оба основополагающих правила были нарушены: групповая безопасность и безопасность индивидуальная. Ни того, ни другого в группе не было.

Да, получается так.

Тогда логичный вопрос. Произошло ЧП, человека эвакуировали, привлекли вертолет. Все, он у врачей, состояние тяжелое, а за то, что произошло, кто будет отвечать?

Сейчас должны решать следственные органы, кто будет отвечать, и была ли эта группа организована той организацией, которая имеет для этого лицензию. Спасание людей на данном этапе у нас бесплатное, поэтому все, что касается нас, сделано было в полном объеме.

Тогда давайте посоветуем людям, которые собираются, едут в какие-то достаточно дикие места, хотят пойти на экскурсию к природным красотам, что нужно сделать и как эту экскурсию подобрать? Куда обращаться для того, чтобы в итоге не оказаться на больничной койке?

В первую очередь обращаться надо в те организации, которые имеют большой опыт проведения данных мероприятий, у которых есть лицензии, оборудование и различные виды связи на случай нештатных ситуаций. Второе, это регистрация данных туристических групп в территориальных органах МЧС России, которые не просто состав группы регистрируют, а регистрирует ее маршрут по времени прохождения. Это очень важно на любом из этапов прохождения данного маршрута.

Если на вопрос о регистрации маршрута в МЧС они отвечают: «Ой, да ладно, что там может произойти, мы там тысячу раз уже были», на такую экскурсию лучше не ходить.

Да, это однозначно, потому что в одном и том же месте в разное время года может сложиться разная ситуация. Тем более в диких местах в Российской Федерации могут случиться и не техногенные происшествия, а еще и природные, такие как ливни, грозы, то есть неблагоприятные метеоявления. Могут попасться на встречу дикие животные. Поэтому надо обращаться в ту организацию, которая имеет опыт проведения данных мероприятий.