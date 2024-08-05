Аналитики сообщили о росте турпотока в Самарскую область

В Министерстве туризма Самарской области рассказали, что в первом полугодии 2024 года регион посетили более 2,4 млн человек.

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Об этом сообщает volga.news со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили в министерстве, данный показатель на 41,1% выше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Наиболее популярными у туристов являются национальный парк «Самарская Лука», Жигулёвский государственный природный биосферный заповедник им. И.И. Спрыгина и Рачейский бор в Сызранском районе.

Больше всего туристов приезжает из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской, Нижегородской и Пензенской областей, Татарстана и Башкирии, передаёт sovainfo.ru.

Ранее в Калининградской области заявили, что туризм стал одним из драйверов региональной экономики.