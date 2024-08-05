В России существует уникальное спортивное мероприятие, которое привлекает внимание любителей бега и авиации – забег по взлетной полосе аэропорта.

Забег проводится с 2021 года и стал традиционным летним мероприятием для города. Дистанция забега составляет три километра, что примерно соответствует длине взлетной полосы аэропорта Пулково.

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Для участия в забеге необходимо предварительно зарегистрироваться, так как количество мест ограничено из-за особенностей проведения мероприятия на режимном объекте. Участники проходят строгий досмотр перед выходом на взлетную полосу.