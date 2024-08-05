В Роскачестве заявили о заинтересованности россиян в винном туризме

Энотуризм, целью которого являются дегустация и покупка вина непосредственно на винодельнях, интересен 54% жителей России. Краснодарский край при этом является одним из лидеров среди регионов по динамике спросов на тематические экскурсии, отметила в ходе презентации, посвященной итогам аудита винодельческих предприятий Кубани в рамках проекта "Винный гид России", заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

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"54% жителей России интересен энотуризм. Регион (Краснодарский край - прим. ТАСС) в лидерах по динамике спроса на тематические экскурсии. Эксперты "Винного гида России" отмечают новые инвестиционные проекты, которые сейчас закладываются в регионе, изначально предусматривают винные туристические объекты", - говорится в материалах презентации.



Краснодарский край занимает лидирующие позиции в виноградарстве и виноделии в России. На Кубани производится 43% всего российского вина и шампанского. В регионе ежегодно закладывают около 1,8 тыс. га молодых виноградников. В 2023 году в регионе на 40% возросло производство саженцев винограда, с 3,2 млн до 4,5 млн штук. Винный туризм является одним из приоритетных направлений развития курортной отрасли в Краснодарском крае. Среди перспективных направлений для региона отмечается органическое виноделие - при содействии Роскачества лицензирован виноградник хозяйства "Бюрнье".

О проекте

"Винный гид России" - проект по исследованию российского вина, запущенный в 2018 году Роскачеством совместно с Минсельхозом и Минпромторгом России при поддержке АО "Россельхозбанк". Исследование является ежегодным и проходит во всех ведущих винодельческих регионах страны.