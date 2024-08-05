Москва или Питер: аналитики опубликовали статистику гостиничного бизнеса

Благодаря высокой туристической активности в июне 2024 года цена и доходность на номер в отелях Санкт-Петербурга значительно превысили аналогичные показатели Москвы, отмечают специалисты IBC Real Estate.

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Так, средняя цена на номер в гостиницах Санкт-Петербурга - 15,3 тыс. рублей в сутки - превысила индикатор отелей Москвы на 45%. Благодаря высокой стоимости проживания в сутки доходность на номер в отелях северной столицы оказалась на 42% выше показателя в Москве и составила 12 тыс. рублей, несмотря на более низкий, чем в Москве, уровень загрузки.

Эксперты отмечают, что одной из причин стремительного роста операционных показателей в Санкт-Петербурге в июне стало главное в России деловое событие - Петербургский международный экономический форум.

В июне текущего года наибольший прирост загрузки произошел в гостиницах люксового сегмента - 68% (+14 п.п. г/г), что говорит о заинтересованности туристов в проживании в отелях высокого уровня комфорта. Средняя цена в отелях сегмента люкс превысила 100 тыс. рублей, вследствие чего выросла и доходность на номер - 69,3 тыс. рублей (+31% г/г).