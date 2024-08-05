Только для животных: изменилась ли ситуация с дефицитом билетов из Анапы

За неделю, прошедшую после нашей публикации о дефиците мест на поездах с российского юга на конец августа, ситуация с наличием ж/д билетов не улучшилась.

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5 августа мы проверили, какие есть варианты вернуться из Анапы в Москву 29 августа у туристов, которым к началу учебного года надо собрать детей в школу.

По состоянию на 11:30 на сайте РЖД ни на один из восьми прямых поездов в столицу мест не оказалось. Пассажирам предлагалось только оставить онлайн-заявку в лист ожидания. Кроме того, на любом из составов за скромные 2,6 тыс руб. можно воспользоваться услугой перевозки животного без сопровождающего, если, конечно, домашнего питомца готовы встретить на вокзале в Москве.

А вот для людей единственный вариант – ехать с пересадками. Например, по такому маршруту: Анапа – Краснодар плацкартом за 1,4 тыс. руб. или купе за 2,2 тыс. руб., далее за 5,4 тыс. руб. в купе до Россоши, затем до Казанского вокзала в Москве в СВ за 16,9 тыс. руб. Итоговая стоимость – от 23,8 тыс. руб. Кстати, в Краснодаре на пересадку из одного поезда в другой – всего 17 мин., и на сайте РЖД предупреждают:

«Самостоятельное перемещение багажа. Ответственность за трансфер лежит на пассажире».



Те, кого не смущают три пересадки, могут уложиться в сумму от 18,1 тыс. руб. Дорога займет около полутора суток, прибытие в столицу – в 04:30 31 августа.

За 73,5 тыс. руб. предлагается довольно экзотическое сочетание: плацкартом до Ростова, а вот дальше – в люксе. У тех, кто вдруг решит выложить такие деньги, есть прекрасная возможность ощутить, чем отличается настоящий комфорт от весьма условного.

С отправлением из Анапы днем ранее, 28 августа, предлагался вариант с двумя пересадками за 12,1 тыс. руб. Одну часть маршрута придется ехать в плацкарте, еще две – в купе.

Билеты даже на стыковочные маршруты приходится «ловить» – они периодически поступают в продажу, но штучно. Туристам, которым необходимо вернуться из Анапы в последних числах августа, можно порекомендовать чаще заглядывать на сайт РЖД, чтобы успеть забронировать иногда появляющиеся свободные места.

Информации о назначении на даты конца лета дополнительных поездов с юга России пока нет.

Ранее мы писали, что РЖД ввели на южных маршрутах опцию пересадки пассажиров внутри поезда.