В Удмуртии улучшат туристическую инфраструктуру

Они расположатся не только в заповедных зонах и национальных парках, но и в памятниках архитектуры. Удмуртия является одним из лидеров в реализации общероссийской правительственной программы «Земля для туризма».

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В пресс-службе правительства России сообщили, что в рамках программы «Земля для туризма» в Удмуртии выделили 95 гектаров, на которых появятся объекты туристической инфраструктуры.

Отмечается, что 225 земельных участков выделено в заповедниках, национальных парках или рядом с ними. Также для нужд туристической отрасли передали памятники архитектуры и другие объекты.

Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин отметил, что эта программа охватывает всю Россию и для ее реализации уже выделено 425,8 гектаров в разных регионах. Наибольшую активность в этом направлении проявляет Приморский край, а вслед за ним идет Удмуртия.

Лидерство именно Приморского края не случайно. Недавно глава региона Олег Кожемяко возглавил в Госсовете комиссию по вопросам туризма. А до этого он заявлял, что памятники архитектуры необходимо переделывать в гостиницы и хостелы.