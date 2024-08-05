Стоит ли ехать в крымский город Судак в августе?

В конце июля на морском побережье Судака (Республика Крым) отгремел Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ», на котором побывали корреспонденты издания «Вести Подмосковья». В условиях насыщенной рабочей программы непросто полностью прочувствовать незнакомый город, но все же взгляду есть за что зацепиться даже при ограниченном времени. Так стоит ли приезжать в этом августе в Судак в роли туриста, а не командировочника?

Судак, чей возраст обычно отсчитывают от 212 года нашей эры, находится в средней части юго-восточного побережья Крымского полуострова. Он равноудален от таких популярных курортов, как Алушта (47 км) и Феодосия (42 км). Считается, что Судаку повезло с одним из самых продолжительных купальных сезонов — он длится около 140 дней с начала июня до середины октября. Пляжи на мысе Меганом и у скалы Алчак славятся прозрачной водой и возможностью заниматься дайвингом. Правда, в этом году в Судаке наблюдается внушительное скопление медуз, и не всем отдыхающим по душе такое соседство.

Главная городская достопримечательность — Генуэзская (Судакская) крепость, которую начали возводить в 1371 году. Сейчас здесь находится музей-заповедник, входной билет на общих основаниях стоит 300 рублей. На территории около 30 га расположены древние башни, храмы, подземные сооружения, смотровые площадки с видом на морскую гладь, склепы и другие объекты. Неподалеку, на территории селения Уютное, стоит закрытая лютеранская кирха (1887 г.), построенная на средства Немецкой колонии Судака. На ее фасаде готическим шрифтом выгравирована надпись на немецком языке: «Да будет мир на этом месте. Так повелел Господь Саваоф». От колонии также напоминает немецкое кладбище на заросшем холме.

Внимание также привлекают раскинувшиеся кругом ухоженные виноградники, парк развлечений, набережная, кипарисовая аллея, гора Сокол, тропа Голицына, грот Шаляпина... В общем, занятие по душе могут найти и любители тюленьего отдыха, и поклонники исторического наследия.

«Судак стабильно входит в первую десятку популярных направлений для летнего отдыха. В августе средняя стоимость ночи здесь обойдется в 3,7 тысячи рублей, туристы обычно приезжают на 9 дней», — рассказал изданию «Вести Подмосковья» основатель российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру Алексей Черепахин.



Среди плюсов отдыха в Судаке он назвал чистое море, идеальный заход с городского пляжа и песчаное дно. В разгар сезона, конечно, отдохнуть у воды в одиночестве не получится от слова совсем. Но за чертой города при желании получится отыскать малолюдные пляжи.

«Также важно помнить, что в Судаке мало деревьев: в жаркий день не всегда легко найти тень, одной кипарисовой аллеи на весь город не хватает. Еще один минус — сложная логистика. Проще и дешевле приехать на собственном авто, однако сейчас такое путешествие может оказаться утомительным. Острым остается вопрос парковок. Впрочем, многие отели и гостевые дома предоставляют постояльцам парковочные места», — отметил эксперт.



Добраться до Судака на общественном транспорте сложно, но можно. Так как аэропорт в Симферополе закрыт, есть вариант доехать поездом до Симферополя или Феодосии, а оттуда автобусом до пункта назначения. По данным сервиса «Яндекс.Путешествия», актуальным на 5 августа, минимальная стоимость проживания в Судаке с 12 по 21 августа (9 ночей) составляет 10 584 рубля. Это гостевой дом в 600 метрах от моря. Самая внушительная стоимость на тот же период достигает 135 тысяч рублей в гостинице в 100 метрах от моря.