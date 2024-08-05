В России подорожал проезд в плацкарте

Цена проезда в плацкарте нефирменного поезда в России увеличилась на 23% за первую половину 2024 года относительно аналогичного периода 2023 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата. По мнению экспертов, такая тенденция обусловлена аномально высоким спросом на внутренний туризм.

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Представитель Федеральной пассажирской компании отметил, что на лето и декабрь приходится высокий сезон путешествий. В это время цены на билеты всегда высокие. По итогам первого полугодия 2024 года средняя стоимость проезда в плацкарте составила 287 рублей на 100 километров пути.

"В высокий сезон путешествий, летом или в декабре, стоимость всегда будет выше, а в менее активный период, в феврале или ноябре, ниже", — объяснил собеседник.



В Росстате напомнили, что тарифы на проезд в плацкартном и общем вагоне регулируются государством. В Федеральной антимонопольной службе отметили, что тарифы на перевозки в дальнем следовании в регулируемом сегменте индексируют с учетом прогноза социально-экономического развития.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что плацкартные места в поезде можно превратить в купе. По ее словам, для этого необходимо выкупить все четыре места с двумя нижними и двумя верхними полками, а после завесить их пледом или простыней.