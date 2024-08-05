В России подорожал проезд в плацкарте

Цена проезда в плацкарте нефирменного поезда в России увеличилась на 23% за первую половину 2024 года относительно аналогичного периода 2023 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата. По мнению экспертов, такая тенденция обусловлена аномально высоким спросом на внутренний туризм.
Представитель Федеральной пассажирской компании отметил, что на лето и декабрь приходится высокий сезон путешествий. В это время цены на билеты всегда высокие. По итогам первого полугодия 2024 года средняя стоимость проезда в плацкарте составила 287 рублей на 100 километров пути.
"В высокий сезон путешествий, летом или в декабре, стоимость всегда будет выше, а в менее активный период, в феврале или ноябре, ниже", — объяснил собеседник.
В Росстате напомнили, что тарифы на проезд в плацкартном и общем вагоне регулируются государством. В Федеральной антимонопольной службе отметили, что тарифы на перевозки в дальнем следовании в регулируемом сегменте индексируют с учетом прогноза социально-экономического развития.
Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что плацкартные места в поезде можно превратить в купе. По ее словам, для этого необходимо выкупить все четыре места с двумя нижними и двумя верхними полками, а после завесить их пледом или простыней.