Туристку с питомцем решили разлучить во время полета

Пересадить щенка в переноске в бизнес-класс на весь полет предложили туристке после того, как свободного оплаченного места рядом с ней в экономе не оказалось. Как утверждает пассажирка, эти события происходили на рейсе «Уральских авиалиний» из Москвы в Екатеринбург в минувшие выходные. Произошедшим она поделилась в соцсетях.

Женщина летела с переноской, в которой сидел маленький двухмесячный щенок.

«По сути, тот же ребенок», – настаивает она.



Для него было куплено соседнее место.

«Захожу в самолет, показываю билет, и мне говорят: у вас 23-й ряд. Спрашиваю про место щенка – просто предлагают пройти в салон. В указанном ряду только одно свободное кресло, второго нет. Посадка продолжается. Наконец, приходит стюардесса и начинает меня убеждать отдать переноску с щенком в бизнес-класс. То есть я специально оплатила дополнительный билет, но вы хотите нас разлучить?» – возмущается туристка.



Пассажирка, понимая, что авиакомпания не может предоставить услугу, которую она оплатила, решила идти ва-банк и в таком случае потребовала пересадить в класс повышенной комфортности ее вместе с питомцем, но не тут-то было: «Это невозможно. Это не по правилам. Вы же не оплатили проезд в бизнес-классе», – ответила бортпроводница. Попытки туристки выяснить, кто провел транзакцию за повышение в классе для щенка, так и не увенчались успехом.

Ситуацию, казавшейся патовой, в итоге разрешили соседи пассажирки – мама с дочкой. Они согласились занять любые два соседних места в самолете, уступив свои возле иллюминатора женщине со щенком, где по правилам должна быть установлена переноска. Других свободных кресел в экономе, подходящих четырехлапому пассажиру, на борту, как считает туристка, не оказалось.

Ранее TourDom.ru писал, что авиакомпания вернула туристке стоимость перелета из-за упиравшейся ей в бок переноски с собакой.