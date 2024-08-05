В России появится новый туристический маршрут из Хабаровска в Биробиджан

Новый туристический маршрут будет запущен на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД). Поезд будет следовать из Хабаровска в Биробиджан, сообщили в пресс-службе ДВЖД.

"На Дальневосточной железной дороге запускается новый туристический маршрут в Биробиджан из Хабаровска. Это однодневный тур на пригородном поезде. Первый выезд туристов запланирован уже на 18 августа", - говорится в сообщении.



В пути экскурсовод расскажет об истории железных дорог на Дальнем Востоке, а также о станции Тихонькая, которая позднее стала поселком, а затем городом Биробиджаном. Кроме того, туристы узнают о людях, живших и работавших там. Для путешественников подготовят экскурсию по достопримечательностям Биробиджана, а также познакомят с еврейской культурой.