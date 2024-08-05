Сергей Ситников: Туристы едут в Костромскую область, чтобы познакомиться с богатой историей региона

Живописный край в самом центре России – Костромская область – совсем скоро будет отмечать 80 лет со дня основания. Это регион, в котором сочетаются природные богатства, древние памятники архитектуры и культурные традиции. О прошлом, настоящем и будущем Костромской области в программе «Евразия. Дословно» на телеканале «МИР 24» рассказал губернатор Сергей Ситников.

«Самое главное и серьезное – самобытность региона, который посещают люди. Кто-то едет посмотреть на воссозданный Костромской кремль. Кто-то едет познакомиться с культурой – основами русской культуры, которая формировалась здесь, Владимиро-Суздальское, Костромское княжество. Здесь и русский язык, здесь и основа культуры, здесь и основа отношений между людьми», – отметил Сергей Ситников.



Полное интервью с губернатором Костромской области смотрите в программе «Евразия. Дословно» 5 августа на телеканале «МИР 24» ровно в 12.00.