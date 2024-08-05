На пляжах Анапы запретили купаться  из-за непогоды

Власти Анапы ввели запрет на купание в Черном море в понедельник в связи с непогодой. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

"5 августа на пляжах города-курорта спасатели не разрешают заходить в воду в связи с прохождением мощного грозового фронта и обильными осадками", - говорится в сообщении.



Накануне Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю распространило штормовое предупреждение, согласно которому 5-6 августа в регионе ожидаются ливни в сочетании с грозой и градом, шквалистое усиление ветра до 23 м/с. Кроме того, на участке от Анапы до Магри существует опасность формирования смерчей над морем.