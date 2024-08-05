Эксперт рассказал о видах велотуризма в России

Гостем радио Хит FM стал Павел Рубанов. В частности, новые форматы велотуров обсуждались в эфире программы, участником которой стал Рубанов.

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Так, организатор авторских велотуров рассказал о двух видах велотуризма — развлекательном и приключенческом. Он отметил, что велотуризм, помимо поддержания организма в здоровом тонусе, позволяет посещать в ходе поездок различные интересные фестивали и другие события.

Рубанов отдельно остановился на программах велотуров, которых раньше не было – по Таврским горам, Ликийской тропе, Каппадокии. Кроме того, в эфире Хит FM обсудили ряд важных сопутствующих вопросов, в т.ч. проживания в гостиницах, питания в ходе путешествий, использования прицепов и пр. Также внимание было уделено выбору направлений для тех, кто только делает первые шаги в велотуризме.

Павел Рубанов в своем выступлении на радио особо подчеркнул, что при разработке программ принимаются во внимание уникальность мест, задача формирования кинематографического настроя, отсутствие туристов и т.д.