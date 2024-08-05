Сахалинец решил пройти пешком 800 километров с юга на север острова

Житель Синегорска 37-летний Светослав Свободный в середине июня отправился в пешее путешествие: он решил пройти 800 километров от Южно-Сахалинска до Охи.

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— Оперативно собираю по пути все общественные бани, узнаю, где они есть, и иду намеренно париться, — рассказал Свободный.



В первый день маршрута было пройдено примерно 23 километра, затем 18, потом еще 28 километров. На пеший поход сахалинца вдохновили канадский путешественник Жан Беливо и фильм «Невероятное паломничество Гарольда Фрая». При этом он идет лишь с коляской, в которой хранит вещи.

Чтобы скрыться от летних высоких плюсовых температур, он просыпается ночью, собирает все вещи и около четырех часов утра отправляется в путь, передает «АСТВ».

До этого жители села на Сахалине собирали рыбу ведрами с берегов после непогоды. После прошедшего там циклона рыба буквально усыпала берег, а жители села Бошняково бросились собирать ее ведрами.

Россиянам рассказали о самых живописных железнодорожных маршрутах страны. Внимания заслуживают магистрали, идущие по морскому побережью, например в сторону Крыма и Сочи.