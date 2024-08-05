Туристы стали проявлять интерес к отдыху в Самарской области

В первом полугодии 2024-го нашу губернию посетили 2,357 млн человек, уточнили в региональном Минтуризма.

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В ведомстве добавили: это на 41,1 % больше, чем в январе-июне прошлого года (1,670 млн человек). Как правило, в 63-й регион приезжали гости из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской, Нижегородской и Пензенской областей, республик Татарстан и Башкортостан. -

Наиболее посещаемые города - Самара, Тольятти и Сызрань, достопримечательности - национальный парк "Самарская Лука", Жигулевский государственный природный биосферный заповедник им. И. И. Спрыгина и Рачейский бор, - сказали в Минтуризма губернии.



Представители ведомства сообщили: в первом полугодии туристы потратили 13,4 млрд рублей. Показатель вырос на 32,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2023-го (10,1 млрд рублей). -

Средний возраст туриста составляет 41 год, - подчеркнули в министерстве. - Средний доход гостей - 78 тыс. рублей в месяц. Продолжительность поездки - трое суток.



Недавно мы сообщали, что самарцы стали путешествовать по "Золотому кольцу" и "Серебряному ожерелью".