Названы самые живописные железнодорожные маршруты России

В России есть особенно живописные железнодорожные маршруты для любителей разных пейзажей, рассказала тревел-блогер Наталия Ансталь. В разговоре с NEWS.ru турэксперт отметила, что среди них и Транссибирская магистраль, уже популярная как у россиян, так и у иностранцев.

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Есть максимально запоминающиеся. Например, Байкало-Амурский перегон (магистраль), очень красивая Транссибирская магистраль — красивые виды, она очень продолжительная по времени — через всю Россию, — сказала блогер.



По ее словам, также внимания заслуживают магистрали, идущие по морскому побережью, например в сторону Крыма и Сочи. Также по пути в Санкт-Петербург на поезде много живописных мест. К «топовым» маршрутам Ансталь отнесла путь на Владивосток, на Байкал и на южное побережье.

Ранее турэксперт составила список самых привлекательных направлений для отдыха осенью. Популярными направлениями для осеннего отдыха являются Таиланд, Египет, Вьетнам, Шри-Ланка и Азия, в сентябре и октябре стоит посетить Мальдивы.

Ансталь также советовала присмотреться к Карелии тем, кто хочет отправиться в путешествие по России на машине. Эксперт подчеркнула, что там можно насладиться природой. Она порекомендовала доехать на автомобиле до Мурманска.