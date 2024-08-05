Почти 1,5 миллиона туристов посетили Приморье за первое полугодие

С января по июнь 2024 года в Приморский край въехало почти 1,5 миллиона путешественников. Из этой цифры около 170 тысяч человек – это иностранные граждане.

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Увеличить туристический поток в Приморье до 5 миллионов человек. Такие задачи ставит перед собой правительство региона. По итогам 2023 года край посетили около 3,8 миллиона человек. Чтобы достичь показателей ритмично развивается инфраструктура: появились гостиницы VIP-класса, модульные отели на 346 мест, кемпинги и глэмпинги, обустраиваются пляжи. Об этом в эфире «ОТВ» рассказала председатель правительства края Вера Щербина.

По ее словам, основные магниты для туристов в регионе – это природа, теплое море, гастрономия.

Отмечается, что со второго квартала этого турпоток из КНР стремительно стал расти. Так, за первое полугодие край по безвизу посетили 88 тысяч туристов. А только за июль число увеличилось почти в два раза и достигло 146 тысяч.

Напомним, число туристов из КНР в Приморье приблизилось к доковидным показателям.