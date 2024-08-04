В Новосибирске прошел фестиваль «Уличная классика»

Фестиваль "Уличная классика" на набережной в Новосибирске посетили почти 4 тыс. человек. Для соревнований по сноуборду на фестиваль привезли 30 тонн настоящего снега, сообщила ТАСС пресс-служба департамента молодежной политики региона.

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"К концу [фестиваля его посетили] не менее 4 тыс. человек", - сказала собеседница агентства.



Фестиваль "Уличная классика" стал продолжением фестиваля "Врывайся", который проводился в регионе с 2018 по 2023 годы. Он объединяет популярные молодежные увлечения: уличные танцы, катание на самокатах, велосипедах BMX, роликах и занятие воркаутом.

Также в рамках фестиваля на набережной прошли соревнования по сноуборду. Специально для них на фестиваль привезли 30 тонн снега, количество которого поддерживалось с помощью специального оборудования. Участники соревновались в выполнении таких трюков, как классический сетап из наклонного рейла и дабл-кинка.