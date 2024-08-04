Дагестан удивил ценами на пляжный отдых

С чем связан рост цен – неизвестно. Аналитики провели собственное исследование.

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Согласно данным, предоставленной Ассоциацией туристических агрегаторов, стоимость недельного пляжного отдыха в Дагестане этим летом превысила средний показатель по России. В состав Ассоциации входят такие сервисы, как МТС «Travel», «Островок», «Tutu» и «Яндекс. Путешествия».

По их информации, средняя цена за ночь проживания по стране составляет около 5,5 тысяч рублей. Однако в Дагестане этот параметр достигает 6,4 тысяч рублей за ночь.

Наиболее высокие расценки на пляжный отдых в России зафиксированы в Адлере (11 тысяч рублей за ночь), Абрау-Дюрсо (8,1 тысяч рублей за ночь) и Ялте (7,6 тысяч рублей за ночь).

Тем не менее, для любителей активного времяпрепровождения Дагестан предлагает более привлекательные расценки. В данном сегменте наиболее низкие средние цены за ночь отмечены в Калмыкии (4,3 тысяч рублей) и Республике Коми (4,5 тысяч рублей). Например, ночлег в Гунибе в пик сезона в среднем обойдется в 5,2 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что в августе резко вырос спрос на отдых в Крыму. Россияне начали выбирать полуостров по ряду причин.