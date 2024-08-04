Крымские курорты оказались в топе популярных направлений для отдыха в августе

Бронирование ряда направлений становится все более актуальным. Число туристов не уменьшается.

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Крымские курорты Ялта, Феодосия, Алушта и Судак вошли в рейтинг популярных мест для отдыха россиян в августе. В целом, лидерами направлений для отдыха в стали Сочи, Анапа и Санкт-Петербург.

При этом Ялта расположилась на пятом месте, Феодосия - на шестом, Алушта - на седьмом, а Судак замыкает десятку наиболее востребованных у туристов локаций.

Эксперты отмечают, что с приближением окончания лета россияне спешат насладиться пляжным отдыхом, поэтому бронирование популярных направлений, в том числе крымских курортов, становится все более актуальным, пишет КП.

Ранее российские туристы сообщали о том, что их не устраивает на отдыхе в Крыму. Некоторые заявляли о высокой стоимости базовых удобств, другие сообщали о проблемах с чистотой пляжей и зон отдыха.