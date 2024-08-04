Топ-5 неочевидных мест для отдыха в России

По данным Ассоциации туроператоров России, на лето 2024 года путешественники чаще всего бронировали туры в Краснодарский край, Кавминводы, Санкт-Петербург, на Северный Кавказ и в Крым. Эти направления остаются в лидерах спроса из года в год. Но если туристы решат сменить уже изученные места отдыха, они смогут насладиться спокойной атмосферой без суеты и толп людей. Где полюбоваться на тюленей и китов, какой камень поможет исполнить все желания и с чем едят хэлты, узнала «Парламентская газета».

Больше рекламы

В 2024 году, по прогнозам АТОР, организованный турпоток по России вырастет на 10—15 процентов и составит 44—46 миллионов поездок. Правда, чаще всего туристы выбирают знакомые и уже привычные места отдыха. Так, в 2023 году на 25 процентов увеличился спрос на туры в Москву и Санкт-Петербург, 22 процента прибавил Дагестан, 7 процентов — Краснодарский край.

В России есть безусловные туристические лидеры, которых догнать очень трудно, объяснил «Парламентской газете» вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. В эти регионы едут туристы со всей страны. Но это не значит, что россияне не путешествуют в другие места. Просто в такие поездки чаще отправляются местные или жители соседних областей.

Местным туристическим направлениям, которые хотят привлечь больше путешественников, стоит вкладываться в рекламу, посоветовал Ромашкин. Многие регионы этим не занимаются и верят, что про них и так все знают, а это большое заблуждение.

Пешком по Белому морю

Например, не каждый путешественник знает, чем примечателен остров Кий, расположенный в Онежской губе Белого моря. По легенде в XVII веке иеромонах и будущий патриарх Никон при бегстве из Соловецкого монастыря попал в шторм и спасся на маленьком острове Кий недалеко от устья реки Онеги. По его настоянию там построили Крестный монастырь, который до сих пор считается главной достопримечательностью. По соседству расположен Фаресов остров со старинными деревянными идолами. Чтобы посмотреть на них, придется ловить полный отлив: перейти с одной части архипелага на другую можно только два раза в день пешком по дну Белого моря.

Оно, кстати, создало еще одну диковинку: валун, в котором вода выточила круглое отверстие, местные жители называют Камнем желаний. Исполнить задуманное поможет ритуал — надо сначала пролезть в дыру и при этом не застрять, подуть и плюнуть, а в конце — сказать волшебные слова, которые «по секрету» сообщит экскурсовод.

По пещерам Башкирии

Еще одним интересным местом для путешествий может стать Башкирия. Добраться до Уфы из Москвы можно на самолете за два часа, на поезде за день с небольшим или на машине за восемнадцать часов. Это того стоит. Например, вдоль реки Белая стоят три окаменелых рифа из соли и известняка, когда-то они находились на дне древнего моря. Окаменелые массивы называются Торатау, Куштау, Юрактау.

Если много свободного времени, можно организовать целый маршрут по пещерам и водопадам: сначала из Стерлитамака в Шиханы, не забыв про Ишеевские пещеры, и завершить все посещением Гумеровского ущелья и водопада Кук-Караук. Однако для такого активного отдыха понадобятся палатки и специальная экипировка. Насладиться этими местами можно и в составе экскурсионной группы.

Метеориты и самолеты

На первый взгляд, на Урал едут только экстремалы — сап-серфингисты и скалолазы. Там не только горы, но и край трех тысяч озер. Но ленивый отдых там тоже возможен. Для одного человека билет на прямой рейс в Челябинск стоит от семи до десяти тысяч рублей, одна ночь в отеле обойдется от двух до восьми тысяч рублей в зависимости от удаленности от центра. На недельный отдых в санатории стоит отложить от сорока до ста тысяч рублей.

Организовать досуг можно по-разному: посмотреть тот самый метеорит, который вошел в атмосферу Земли 15 февраля 2013 года — это 250 рублей по единому билету в государственном историческом музее Южного Урала. Попробовать себя в роли пилота Ту-154 в центре виртуальной авиации «Крылья советов» — для трех человек час полета вместе с подготовкой, взлетом, посадкой и навигацией составит 7 тысяч рублей. Ну и, наконец, очутиться в горной тундре, нетронутых реликтовых лесах можно всего за 200 рублей в национальном парке Таганай.

Далеко, но красиво

А еще ради того, чтобы понаблюдать за тюленями, китами и самой большой колонией птиц на севере Тихого океана, стоит поехать на Ямские острова. Попасть туда трудно, но оно того стоит.

В Магаданскую область стоит заехать ради экзотической кухни: традиционные блюда северных народов, например, строганина из замороженного мяса и рыбы, хэлты — сушеная оленина, запомнятся надолго.