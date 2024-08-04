Топ-5 самых интересных островов в России

Для тех, кто хочет побыть в своих мыслях и спрятаться от суеты.

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«Острова — это почти всегда про спокойствие, уединение и изоляцию от мира. А ещё — про уникальную природу и особенный образ жизни островитян. В морях России насчитывается более 1100 крупных островов — а сколько их в реках и озёрах, посчитать, наверное, невозможно. О самых известных и интересных расскажу ниже», — Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story



Ольхон

Ольхон – не только самый большой остров Байкала, но и его географический и духовный центр. Именно здесь находится легендарный мыс Бурхан, который называют одним из девяти святынь Азии. Когда-то на мысе – или, как его ещё называют, скале Шаманке, – проводились буддийские ритуалы, а сегодня это одна из самых узнаваемых и популярных локаций острова. Впрочем, славится Ольхон и уединёнными местами, где можно провести пару ночей в полном одиночестве. Или со второй половинкой – для этого на восточной оконечности острова даже есть скала Любви. Ольхон связан с «большой землёй» регулярным паромным сообщением. Зимой же добраться до острова можно по легендарному байкальскому льду: это зрелище достойно отдельных комплиментов.

Итуруп

Итуруп – самый крупный остров Большой Курильской гряды. Чтобы попасть сюда, нужно сначала прилететь в Южно-Сахалинск, а оттуда – на вертолёте или самолёте до Курильска. Остров знаменит своими вулканами. Их здесь больше 20, и некоторые из них действующие. Но ещё больше привлекают путешественников Белые скалы, «парадный фасад» Итурупа, обращённый к Охотскому морю. Благодаря высокому содержанию кварца они приобрели уникальный молочный оттенок, выгодно контрастирующий с окружающими брутальными пейзажами – чёрным вулканическим песком и низким серым небом. А ещё Итуруп – это огромный птичий базар. Когда над островом звучит птичья какофония, эхом отражённая от скал, связь с реальностью теряется почти полностью.

Остров Ратманова

Самая восточная точка России, остров Ратманова, расположен в Беринговом проливе всего в четырёх километрах от американского «брата» – острова Крузенштерна. Но дорога между ними займёт минимум сутки – всё потому, что острова разделяет линия перемены дат. Время на российском и американском острове отличается почти на 24 часа, хотя фактически добраться с одного на другой можно меньше чем за час. На острове Ратманова нет постоянного населения, но есть несколько зданий, включая маяк и метеостанцию. Но пейзажи, как и на всём Дальнем Востоке, фантастические: те, кто побывал на острове, делятся, что ощущаешь себя там буквально на краю света.

Валаам

Валаамский архипелаг, включающий полсотни островов на севере Ладоги, известен как центр духовной жизни. Первые летописные упоминания о Валаамской обители относятся к XIV веку, однако церковная традиция придерживается концепции, что основание монастыря произошло в эпоху Крещения Руси. История его возникновения связана с именами святых Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, пришедших в суровый северный край, вероятно, из Греции.

За долгие годы Валаамский Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь переживал и природные катаклизмы, и нашествия шведов, и периоды гонений, но сохранил свои главные святыни – мощи основателей и чтимые списки Валаамской иконы Божьей матери и «Всецарицы». Несмотря на аскетичные условия и по-карельски сдержанную красоту природы, на острове ощущается благодать – и уезжать отсюда в шумный, суетливый и тревожный «большой мир» совсем не хочется.

Соловки

Ещё одна островная святыня – Соловецкий монастырь на одноимённом архипелаге в Белом море. От берегов Карелии его отделяет 60 км, от Архангельска – 300 км. Но преодолеть их не так просто: несколько месяцев в году Белое море наполнено дрейфующими льдинами, а в самые холодные дни и вовсе бывает сковано льдом. Впрочем, короткое северное лето словно в оправдание затяжной зимы выдаёт и спокойную морскую гладь, и яркие закатные краски, и игры тюленей и белух, и даже урожаи ягод. Соловки называют Северным Афоном и приезжают сюда не только за уединением и покоем, но и в духовном поиске, а также с научными и познавательными целями. И никто не покидает архипелаг разочарованным.