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Погода на море 6 августа: все пляжи Калининградской области открыты для купания

На всех пляжах Калининградской области можно купаться. Комфортнее всего условия в Пионерском. «Клопс» получил информацию от спасателей.

Все пляжи Калининградской области открыли для купания
© РИА Новости

Во вторник, 6 августа, по всему региону хорошая погода для отдыха на воде. Однако стоит быть осторожными: вдоль берега наблюдаются порывы ветра и небольшие волны.

Температура воды варьируется от +19 °С в Пионерском до +21 °С на некоторых участках побережья в Балтийске. В среднем море прогреется до +20 °С. Температура воздуха сохраняет значение в +21 °С.

  • Балтийск: Жёлтый флаг, купаться разрешено, но следует соблюдать осторожность;
  • Зеленоградск: Флаг жёлтый, будьте внимательны в воде;
  • Пионерский: Без флага, купание разрешено;
  • Светлогорск: Жёлтый флаг, купание разрешено, незначительное волнение;
  • Янтарный: Флаг жёлтый, при купании будьте осторожны.

Информация актуальна на момент публикации.

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