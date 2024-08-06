Все пляжи Калининградской области открыли для купания

На всех пляжах Калининградской области можно купаться. Комфортнее всего условия в Пионерском. «Клопс» получил информацию от спасателей.

Во вторник, 6 августа, по всему региону хорошая погода для отдыха на воде. Однако стоит быть осторожными: вдоль берега наблюдаются порывы ветра и небольшие волны.

Температура воды варьируется от +19 °С в Пионерском до +21 °С на некоторых участках побережья в Балтийске. В среднем море прогреется до +20 °С. Температура воздуха сохраняет значение в +21 °С.

Балтийск: Жёлтый флаг, купаться разрешено, но следует соблюдать осторожность;

Зеленоградск: Флаг жёлтый, будьте внимательны в воде;

Пионерский: Без флага, купание разрешено;

Светлогорск: Жёлтый флаг, купание разрешено, незначительное волнение;

Янтарный: Флаг жёлтый, при купании будьте осторожны.

Информация актуальна на момент публикации.