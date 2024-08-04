С целью обеспечения безопасности туристским группам и отдельным туристам необходимо регистрировать маршрут у спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

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"Согласно действующему законодательству, туристские группы должны проинформировать службы МЧС России за 10 рабочих дней до начала путешествия. При подаче онлайн-заявки на регистрацию необходимо указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте. Ответственный сотрудник ведомства в субъекте РФ обязан обработать заявку в течение одного рабочего дня, после чего передать сведения в спасательное подразделение, в зоне ответственности которого планируется маршрут."



Туристские группы, совершающие спортивные походы (путешествия) и их руководители, при обращении в территориальные подразделения МЧС России, с ходатайством о постановке на учёт на время совершения похода (путешествия), обязаны: ознакомиться с необходимой и достоверной информацией о потенциальной опасности на маршруте, имеющейся информацией о метеоусловиях, сложившихся в районе предполагаемого маршрута.