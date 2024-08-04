В парках Волгоградской области отдохнули 50 тысяч посетителей

На территории области насчитывается порядка 50 зеленых стоянок и смотровых площадок, на которых создана необходимая инфраструктура для отдыха и соблюдены все меры пожарной безопасности.

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Наиболее популярными местами среди посетителей стали природные парки «Волго-Ахтубинская пойма» и «Щербаковский». Туристы пользуются услугами гидов, а также знакомятся с памятниками природы самостоятельно.

В Волгоградской области популярны и водные туры. Посетители сплавлялись на байдарках, чтобы увидеть необычные пейзажи уникальных парков «Усть-Медведицкий» и «Нижнехоперский».

Напомним, что регион остается одним из самых популярных направлений для летнего отдыха. Проводятся мероприятия, направленные на повышение привлекательности Волгоградской области для туристов.

В ближайшие 10 лет планируется создать уникальный островной комплекс Сарпинский – Голодный, который превратится в объект для круглогодичного отдыха федерального масштаба.

Предполагается, что это позволит увеличить поток посетителей из других регионов до 5 млн человек в год. Именно такие задачи были поставлены главой региона Андреем Бочаровым.