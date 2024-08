В лесах Ярославской области прошел open-air "Летчик фестиваль"

Этот двухдневный open-air прошел в почти сказочной глуши, до которой добираться из Москвы без малого четыре часа. Поле, окруженное вековыми лесами, а места столь красивые, что Дмитрий Маликов даже захотел поехать их осмотреть вместе с организаторами фестиваля. Да, некоторые из 30 групп не доехали в такую даль, а кто-то как солистка Airo заболел. Да и от ближайшей станции единственным транспортом было только такси. Но выбывших заменили другими, да и дело того стоило.

© Российская Газета

"Летчик фестиваль", возродившийся впервые с 2019 года, стал пока самым ярким и непредсказуемым open-air в сезоне. Уже тем, что небывало смешал на своих сценах несочетаемые музыкальные стихии и прежде мало общавшихся звезд. Программу пятницы, например, открывала группа из Донецка Mouse In Da Chaos, намешавшая в своих песнях хип-хоп, метал и ностальгию по Курту Кобейна. А последним вечером субботы на Большую сцену вышел Нейромонах Феофан, чтобы снова превращать свои языческие танцы с драм-энд-бэйсом под две балалайки, синтезатор и бэк-вокал бутафорского медведя-плясуна в русские народные гуляния. И на поле уже буквально яблоку негде было упасть.

Хотя начинался этот open-air не спеша, даже лениво.

"Ребята, подходите поближе к сцене, у нас каждый зритель на счету", - уговаривали в его первые часы утренние диджеи "Радио Максимум" Чак и Шуманский - ведущие Большой сцены.



Но даже им удалось "пробудить" зрителей гостей лишь ближе к четырем.

Зато то, что происходило на поле, окруженным почти сказочным лесом позднее, точнее всего объяснила бы фраза из фильма "Брат"-2 - "Свой своему поневоле брат". Ведь те, кто в итоге добрался до "Летчика фестиваля" столь издалека поневоле стали единомышленниками.

Может поэтому здесь и сложилась столь дружелюбная атмосфера. Певица с акустической гитарой Елена Яшникова - автор песен, продолжающих бардовскую традицию и дух петербургского акустического рока, предлагала своей виолончелистке, вступившей немного не в такт: "Давай еще раз".

А потом уже "Мамульки Бэнд" начали искать заблудившегося на поляне трубача. И затем лихо сыграли вместе свой бравурный ска с отголоскам фанка и даба ("Ленинград" теперь может не спешить из творческого отпуска).

На других open-air подобную не дисциплинированность встретили бы, наверно, свистом или насмешками. А на Джао Да!че - участливо ждали, даже подбадривали… Елена Яшникова в благодарность даже рассказала и про свой выходящий 23 августа альбом (а может, 31-го, она пока не решила). И дала в песне "Завтра" совет о том, как жить летом. Мол, надо переносить проблемы на завтра, а сейчас, как и поется в ее хите: "только пляж". Попробуем.

Ну, Линда привезла на фестиваль часовую программу своих главных хитов, массу видеоэффектов и пиротехники, что было очень кстати, поскольку к вечеру сильно похолодало. Этнические напевы отменно дополняли хитовые мелодии, в шоу певицы все было сбалансировано - магически и контрастно: холодная страсть и отчужденность ведущего вокала соседствовали с шаманскими наговорами и резкими гитарными рифами, мощной полифонией стихий и тембров.

Это было цельное выстроенное шоу с видеоэффектами, лазерами и компьютерной графикой. Прозвучали "Ворона", "Цепи и кольца", "Мало огня", "Я тебя никому не отдам" и "Никогда" - с их завораживающими многоголосиями солистки и двух ее бэк-вокалисток.

Ну, а на песне "ДНК мира", с ее пока последнего альбома 2020 года, Линда предложила всем зрителям обняться. Холодная погода, аншлаг на поляне и текст, главный смысл которого в том, что изначально все люди - братья, несмотря на имеющиеся пока разногласия.

Потом были кантри-рэп с банджо от группы "Заточка". А создатель фестиваля Владимир Джао читал фрагменты из своей новой книги, которая динамично раскупалась тут же на поле, благо шла по отпускной, типографской цене.

Закрывал первый день сет Дмитрия Маликова. Он спел хиты "С чистого листа", "Ты моей никогда не будешь", рассказал, что свою первую песню написал благодаря тому, что открыл книгу стихов поэта Давида Самойлова. Исполнил и новую - "Надо только ждать".

А потом предложил зрителям: "Теперь у вас есть выбор. Я могу сыграть какую-нибудь свою красивую мелодию на рояле или…" Но услышав аплодисменты, даже не стал оглашать второй вариант. Сел за клавиши, сказав: "Все понял, сыграю". И благодарно пошутил: "Я же должен показать вам свои руки-загребуки?!"

Да это была уже классика. Кто бы мог ожидать, что на "Летчике" будет звучать и такая музыка?! И что аплодировать ей будут не меньше, чем року или рэпу?!

Но вот так, в сотворчестве зрителей и артистов и складывалась программа, да и интрига этого "Летчик Фестиваля". Поэтому не удивительно, что во второй день здесь оказалось даже более многолюдно. А организаторы выдавали тем, кто приехал раньше всех, флаеры со скидкой на билеты уже для фестиваля 2025 года. Ведь, как известно, Show Must Go On, а такое шоу обязательно "должно продолжаться"!