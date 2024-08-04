Эксперты опубликовали рейтинг самых дорогих путешествий

Многие россияне уже успели насладиться долгожданным отпуском. Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал самые дорогие отельные бронирования и обнаружил интересные тенденции.

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Лидером рейтинга самых дорогих бронирований внутри РФ стал 7-дневный семейный отдых в Геленджике. Семья из пяти человек (трое взрослых и двое детей) провела неделю в 5-звездочном отеле, заплатив 1,1 миллиона рублей за проживание с завтраками.

За ним следует 5-дневная поездка в Адлер для двоих. Туристы остановились в 5-звездочном отеле без питания и заплатили за проживание 565 тысяч рублей.

Топ-3 по дороговизне замыкает Санкт-Петербург. Компания из восьми человек провела три дня в Северной столице в 5-звездочном отеле без питания и заплатила 540 тысяч рублей.

За границей граждане РФ также не скупились на роскошные путешествия. Самым дорогим отпуском оказался 24-дневный отпуск в Майами в 5-звездочном отеле. Он обошелся в 1,7 миллиона рублей. На Мальдивах пара с ребенком провела 10 дней в 5-звездочном отеле в Мале, потратив 1,1 миллиона рублей. Третье место занял отпуск в мексиканском Канкуне. Путешественник провел 21 день в 5-звездочном отеле и заплатил 1,1 миллиона рублей.