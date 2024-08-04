Автомобилисты признались, сколько готовы потратить за свой отдых

Оказалось, что 78% респондентов тщательно собирают все необходимое для дороги, включая документы и вещи.

При этом женщины (83%) уделяют этому больше внимания, чем мужчины (73%). 63% участников опроса проверяют техническое состояние своего автомобиля, а 61% женщин и 50% мужчин уделяют внимание приготовлению и покупке еды в дорогу.

Популярными местами проживания для автопутешественников являются хостелы и отели (выбор 48%), почти столько же (47%) готовы остановиться в съемном жилье. 33% респондентов предпочитают останавливаться у родственников или друзей.

Женщины чаще выбирают краткосрочную аренду и останавку у знакомых, в то время как мужчины чаще спят в машине. Наибольшее количество респондентов готово потратить на автопутешествие от 31 до 50 тыс. рублей (26%), включая расходы на топливо, питание, жилье и развлечения.

22% респондентов ограничили бы бюджет 30 тыс. рублей, что в сумме делает почти половину опрошенных, готовых потратить не более 50 тыс. рублей. 17% участников опроса готовы выделить 51-70 тыс. рублей.

Среди москвичей 24% готовы потратить на путешествие свыше 100 тыс. рублей, а в городах-миллионниках этот показатель составляет 17%, в то время как в населенных пунктах других категорий – 10-15%.

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