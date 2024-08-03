В нацпарке "Самарская Лука" укрепили Козью тропу

Этот участок с каждым годом все больше осыпался и становился труднодоступным. Особенно ситуация ухудшалась в дождливую погоду.

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Было необходимо сделать тропу безопасной и сохранить природу этих мест. Для решения сложной проблемы пригласили эксперта Большой Байкальской тропы Элеонору Ерёмченко. А уже в июле текущего года по ее рекомендациям волонтеры расширили труднопроходимые, узкие дорожки и сделали лестницу из камней на подъеме к Крестовой поляне.

Кроме того, они укрепили склоны с помощью бревен. Также на тропе появились три лавочки из валежника. Теперь туристы смогут отдохнуть и насладиться тишиной.

На данный момент для пеших прогулок доступно около 150 километров.

Ранее мы писали, что в России разработали маршруты для автопутешествий.