В Кисловодске фестивалем воды открыли благоустроенное озеро

Первым Фестивалем кисловодской воды открыли благоустроенное Старое озеро в городе-курорте на Ставрополье. Первыми участниками фестиваля стали рыбаки, которые рано утром выловили на открытом конкурсе более 20 кг рыбы, сообщил в Telegram-канале глава города Евгений Моисеев.

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"Сегодняшняя праздничная рыбалка была на высоте. Наши участники смогли поймать более 20 кг вкуснейшей рыбы. Особые подарки были вручены всем начинающим рыболовам за активное участие. <…> Вечером будем угощать всех гостей праздника ухой по кисловодскому рецепту из рыбы, выловленной в Старом озере", - написал он.



В программу фестиваля вошли развлекательные мероприятия и соревнования по 15 видам спорта. Впервые на Старом озере прошел Открытый чемпионат по боул-спорту - он объединяет несколько дисциплин, в которой игроки используют шары. Также состоялись соревнования по текболу - вид спорта напоминает настольный теннис, но игроки используют искривленный стол и мяч, похожий на футбольный. На территории озера прошли турниры по пляжному волейболу, дартсу, настольным играм и так далее.

Велосипедисты устроили на набережной костюмированный "Велопробег Посейдонов". Зрителям впервые представили десятиметровую фигуру "Чудо-юдо рыба-кит". По информации администрации города, фигура освещена декоративной подсветкой для вечернего освещения. Она стала первой фотозоной на воде в Кисловодске.

Зрители также увидели водное акробатическое шоу флайбордистов. На территории озера начал работу зиплайн протяженностью около километра. Он стал первым зиплайном над водной гладью на Ставрополье.

"Мы очень старались, чтобы вышло хорошо. И мы смогли - получилось не просто хорошо, а знаково", - отметил в Telegram-канале Моисеев.



О благоустройстве Старого озера

Искусственный водоем на месте Старого озера в Кисловодске был создан рабочими, пенсионерами и школьниками в 50-е годы XX века. Ежегодно озеро пользовалось большой популярностью у жителей города и туристов. Долгие годы водоем был заброшен, модернизацию провели впервые за 70 лет.

Реконструкцию гидротехнических сооружений на реке Аликоновка и чаши озера в Кисловодске завершили в 2022 году по госпрограмме "Развитие Северо-Кавказского федерального округа". Благоустройство береговой линии начали в 2023 году. Ранее во время прямой линии Евгений Моисеев сообщал, что завершение работ по контракту было запланировано после лета 2024 года. Однако их ускорили, чтобы жители и гости Кисловодска смогли открыть купальный сезон.

В июле 2024 года в Кисловодске с рабочим визитом находилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила приток туристов в курортный город и то, что в Кисловодске уже выполняется растущий запрос на создание новых пространств для отдыха.