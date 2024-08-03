В Тюменской области построят курорт с самым большим термальным бассейном

Мастер-план термального курорта "Советский" с самым большим в России бассейном с минеральной водой площадью 800 кв. м реализуют в Тюменской области до 2030 года. Об этом сообщила представитель базы отдыха "Советский", заместитель директора по маркетингу группы компаний Инна Феоктистова.

"У нас есть мастер-план на всю территорию 35 га. Открытие термального бассейна - это всего лишь малая часть термального комплекса, который будет построен. Мы будем организовывать спа-зону с парными комнатами и хамамом, также будет плавательный бассейн, детский бассейн и два бассейна с термальной водой разной цивилизации. Также будет купель, потому что мы знаем, что гости в Крещение любят приезжать к нам. <…> Термальный комплекс мы планируем построить полностью до 2030 года", - сказала она.



По ее словам, в составе комплекса будет четыре бассейна с водой разной степени очистки и минерализации. Плавательный бассейн будет с пресной водой.

3 августа состоялось открытие самого большого в России термального бассейна площадью 800 кв. м на территории базы отдыха "Советский". Как отметила представитель базы отдыха, в бассейне более 150 гидромассажных установок, есть аттракцион "Быстрая река", аэромассажные лежаки, гидромассаж в положении сидя и теплый выход, который необходим в зимнее время. Его вместимость - от 300 человек. Вода на термальном источнике "Советский" - из самой глубокой в Тюменской области скважины глубиной 118 м.

По словам руководителя отдела развития и продвижения Агентства туризма и продвижения Тюменской области Ольги Наумовой, число посетителей термальных источников в Тюменской области за три года с момента получения регионом статуса столицы термальных вод России выросло на 79%, прирост за 2023 год составил более 1,2 млн человек. Она отметила, что регион и с каждым годом продолжает укреплять свой статус, открывая новые термальные курорты и работая с предпринимателями по развитию инфраструктуры уже существующих объектов.

В ноябре в регионе пройдет фестиваль, посвященный открытию юбилейного термального сезона. Гостей и жителей региона на протяжении всего месяца ждет праздничная программа, розыгрыши и события на каждом термальном курорте Тюменской области. Термальный сезон 2024 года станет для региона пятым.