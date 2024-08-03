Что посмотреть в Калязине

Мы продолжаем путешествовать из Москвы по Ярославскому направлению и, свернув в стороне Сергиева-Посада налево, отправляемся в Калязин. Он расположен в живописнейших местах берегу Волги при впадении в неё реки Жабни. Жизнь этого города кардинально изменилась в 1940-м году, когда большая его часть вместе со всеми историческими памятниками была затоплена во время строения Угличской ГЭС. Теперь визитная карточка Калязина – возвышающаяся над водной гладью колокольня Никольского собора. А ещё здесь есть интересные музеи, красивые парки, радиоастрономическая обсерватория и набережная, с которой открываются захватывающие пейзажный виды. Читайте о главных достопримечательностях Калязина в нашем новом материале.

© Quto.ru

Калязин

Когда-то на месте нынешнего Калязина находился монастырь Николы на Жабне, он упоминается в летописях в XII веке. Позднее здесь построили крепость Святославле Поле, а в XV веке был основан Свято-Троицкий (Макарьевский) монастырь. В конце XVII века село Пирогово, Калязинскую подмонастырскую и Никольскую слободы объединили в Калязинскую слободу, которой в 1775 году был присвоен статус уездного города. Калязин являлся торговым центром, здесь проходили ярмарки, строились суда, развивался кузнечный промысел и пр. В 1939-1940 годах при строительстве Угличской ГЭС была затоплена часть старого города и, соответственно, основные памятники истории и архитектуры.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до Калязина около 170 километров пути по Ярославскому шоссе. Дорога идёт через Сергиев-Посад. Путешествие можно также объединить с посещением Хотьково и Углича и Кашина.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Колокольня Никольского собора

Калязин находится в живописнейших местах – пейзажи из сочетания рек, лесов и полей завораживают. А самая узнаваемая достопримечательность Калязина и символ города – затопленная колокольня Никольского собора. Эта колокольня построена в 1800 году при Николаевском соборе бывшего Николо-Жабенского монастыря. Она имела пять ярусов и была выполнена в стиле классицизма. Во время строительства Угличской ГЭС в зоне затопления оказались и Троицкий монастырь, и Никольский собор, и ярмарочная площадь города. Над водой осталась лишь часть колокольни. В конце 1980-х её фундамент был укреплён, вокруг был создан небольшой искусственный остров. В 2021 была проведена масштабная реставрация колокольни и создана архитектурная подсветка, ярко освещающая строение в вечернее время.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Полюбоваться колокольней Никольского собора можно как с берега, так и с воды. А можно и погулять на островке у самой колокольни. Паром стоит 500 рублей с человека: пассажиров оставляют на острове и забирают обратно примерно через 15 минут. Зазывалы приглашают прокатиться на частных лодках, предлагая несколько вариантов экскурсионных маршрутов. Самый долгий (включающий Монастырский остров и подход по воде поближе к Калязинской радиоастрономической обсерватории) длится 35-45 минут и стоит 2000 рублей с человека. Иногда от Калязинского пассажирского причала к колокольне курсирует прогулочный теплоходик.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Старый план города

Также в 2021 году на набережной напротив колокольни был установлен бронзовый макет исторической части города до затопления.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Памятник Макарию Калязинскому

Макарий Калязинский – это основатель Свято-Троицкого (Макарьевского) монастыря, затопленного при создании Угличского водохранилища. Памятник ему установлен на пересечении Московской улицы и Большой Тверской. Преподобный Макарий Калязинский изображён на фоне фрагмента стены древнего храма с узким окном-бойницей и небольшим куполом сверху. В руках он держит макет монастыря и посох монаха-странника. Зачастую Макария называют основателем и самого города, ведь монастырь в итоге стал градообразующим. На площади Макария Калязинского вы увидите красивые купеческие дома.

© Светлана Парфенова

Макарьевская часовня на Монастырском острове

Много лет назад Монастырский остров представлял собой часть берега Волги, и именно в этом месте Макарий Калязинский основал в XV веке Свято-Троицкий монастырь. Говорят, монастырь был полностью разобран при подготовке этих мест к затоплению. Но после создания Угличского водохранилища его территория не ушла под воду, а оказалась отрезана от суши и превратилась в остров. В начале 2000-х на месте юго-западной башни монастырской стены, на старом фундаменте, была построена Макарьевская часовня.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Набережная Волги

Совсем недавно в Калязине была благоустроена набережная реки Волги. Здесь появилась пешеходная дорожка в брусчатке, детская и спортивная площадки, фонари и скамейки. Обязательно побывайте здесь - получилось очень красиво!

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Парк Победы

Ещё одно приятное место для посещения в Калязине – парк Победы, расположенный на берегу Волги. Это большая зелёная зона, в центре которой проходит памятная «Аллея Славы».

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Усадьба Бабы Яги

Усадьба Бабы Яги в Калязине - это комплекс деревянных построек в сказочном стиле и скульптуры различных сказочных героев. Изучить территорию самостоятельно можно, купив входной билет. А если договориться заранее, можно посетить театрализованное представление для детей и взрослых и мастер-классы.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Городской парк и Вознесенская церковь

Из достопримечательностей этой части города также отметим Городской парк и Вознесенскую церковь, расположенную на противоположной от него стороне Московской улицы. Рядом с храмом установлен памятник князю Михаилу Скопину-Шуйскому - предводителю русских войск в победном сражении под Калязином над литовцами в 1609 году.

© Светлана Парфенова

Калязинская радиоастрономическая обсерватория

Радиотелескоп ТНА-1500 (РТ-64) Калязинской радиоастрономической обсерватории виден при подъезде к городу со стороны Москвы, а также по дороге из Калязина в Углич – когда проезжаете по Горбатому мосту. Обсерватория была введена в строй в 1992-м, здесь проводятся космические исследования, посвященные спектральной радиоастрономии, физике пульсаров, галактическим и внегалактическим объектам. Напомним, что в отдельном материале мы рассказывали про Пущинскую радиоастрономическую обсерваторию ФИАН.

© Светлана Парфенова

© Музей Пирога

© Музей мобильных устройств

© Музей Улитки

© Музей «Волгари»

Музеи Калязина

Из интересных музеев Калязина отметим Музей Улитки и настоящую улиточную ферму, Музей «Волгари», Музей мобильных устройств, Краеведческий музей, Музей «Тарчевская слобода» (он посвящён двум тематикам: пчеловодству и тряпичной кукле), Музей пирога.

© Светлана Парфенова

Suzuki Jimny

В путешествие в Калязин мы отправились на полноприводном малыше Suzuki Jimny. Дорожное покрытие на пути оказалось хорошее, тем более для Jimny – у автомобиля неубиваемые «мосты», жёстко подключаемый полный привод и понижающий ряд в коробке передач. А ещё этот автомобиль позволяет принимать спонтанные решения и полноценно любоваться природой, например, съехать на тропинку в поле – это настоящий покоритель бездорожья и надёжный друг в изучении новых локаций. Из плюсов машины также отметим обзорность. У неё практически панорамное остекление, и это идеально для того, чтобы наслаждаться видами по дороге.