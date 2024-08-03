Куда сходить и что посмотреть в Суздале

В этом году Суздаль отмечает свое 1000-летие. Не это ли отличный повод посетить один из самых красивых уголков Золотого кольца России? Местная жительница Елена Кирпичева рассказала «Вечерней Москве», чем готов удивлять этот старинный городок Владимирской области.

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Кандидат филологических наук Елена Кирпичева отметила, что первое упоминание в летописи о Суздале датируется 1024 годом.

— О городе рассказывается в «Повести временных лет», — объясняет местная жительница. — Кстати, с тех времен и до сих пор сохранились старинные постройки. К таким зданиям относится Кремль, который помнит Юрия Долгорукого и Владимира Мономаха. Его обязательно стоит посетить.



По словам Кирпичевой, в Кремле находится «дедушка суздальских церквей» — собор Рождества Богородицы, построенный еще в XIII веке. Вход в него лежит через врата огневого золочения, состоящие из пластин с изображениями библейских сюжетов. Подобный экспонат можно увидеть только в храме Сан-Микеле в Южной Италии!

Привлекает туристов и знаменитый царь-фонарь высотой более двух метров. Он был изготовлен в начале XVII века по заказу митрополита Илариона. Фонарь повторяет форму Рождественского собора Суздаля и имеет пять куполов. Через специальное окошко внутрь устройства вставляются свечи, которые не затухают при порывах ветра и придают фонарю очень загадочный, даже сказочный вид. Его изготавливали из карельской слюды, золоченой меди и чугуна. Вес экспоната достигает 160 килограммов.

— Ходят легенды, что во время крестного хода его несли восемь человек, продев в специальные «уши» фонаря оглобли. Сейчас это чудо находится во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, — дает историческую справку местная жительница. — А еще в Рождественском храме можно увидеть паникадила — центральные люстры, украшенные подвесами из строфокамиловых (страусиных) яиц. Пока это единственная в России церковь, где они сохранились на историческом месте, в относительно целостном интерьере: из четырех паникадил, украшенных подвесами из страусиных яиц, три — расположены перед иконостасом, и четвертое висит ближе к западному входу в храм.



Здесь же, в суздальском Кремле, можно сверить время по часам с «древнерусским» циферблатом XVII века.

А если пройтись по центру города, то можно увидеть деревянные дома, многим из которых больше 200 лет! Перед поездкой в Суздаль советуем посмотреть фильм «Женитьба Бальзаминова» по пьесе русского драматурга Александра Николаевича Островского. Вас ждет удивительное приключение, связанное с местами съемок комедии. Например, вы сможете посетить домиком Бальзаминова. Еще в Суздале есть царь-самовар. Его высота достигает более двух метров.

В декабре 2023 года одной из новых фишек города стали шесть металлических фигурок «суздальчат» высотой от 20 до 30 сантиметров каждая. Их расставили на центральных улицах Суздаля, так как город был выбран новогодней столицей России. У местных жителей уже появилась традиция поглаживать их и загадывать желания, а для туристов это целый квест — найти всех «суздальчат». Кстати, по городу вы сможете прокатиться на карете — это еще одна фишка Суздаля.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анатолий Труба, член правления Союза писателей России: