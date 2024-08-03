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Можно купаться: завтра в Таганроге откроют Центральный пляж для посетителей

Ростовская область, 3 августа 2024. DON24.RU. Завтра в Таганроге с 09:00 Центральный пляж будет официально открыт для посетителей. Ранее береговую линию размыло водой. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.

В Таганроге откроют Центральный пляж для посетителей
©  Don24.ru
«Завершен первый этап восстановительных работ. Работы по берегоукреплению еще будут продолжены. Сейчас строители сделали безопасный проход на пляж для отдыхающих. А 31 июля мы получили положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на пользование водным объектом», – написал Андрей Фатеев.

Восстановление пляжа градоначальник назвал настоящим народным проектом, так как многие таганрожцы предлагали помощь и предоставляли технику.

«Еще раз благодарю городские предприятия, которые оказывали помощь», – добавил он.
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Андрей Фатеев