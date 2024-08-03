Можно купаться: завтра в Таганроге откроют Центральный пляж для посетителей
Ростовская область, 3 августа 2024. DON24.RU. Завтра в Таганроге с 09:00 Центральный пляж будет официально открыт для посетителей. Ранее береговую линию размыло водой. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.
«Завершен первый этап восстановительных работ. Работы по берегоукреплению еще будут продолжены. Сейчас строители сделали безопасный проход на пляж для отдыхающих. А 31 июля мы получили положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на пользование водным объектом», – написал Андрей Фатеев.
Восстановление пляжа градоначальник назвал настоящим народным проектом, так как многие таганрожцы предлагали помощь и предоставляли технику.
«Еще раз благодарю городские предприятия, которые оказывали помощь», – добавил он.