Бродвей, кенгуру и тюльпановые поля: что посмотреть в Ростове-на-Дону

Особенный и неповторимый облик городу, который называют и «Воротами Кавказа», и «Городом-купцом», и «Южной столицей», и даже «Комбайновой столицей России», придает его богатое историческое и культурное наследие. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат фракции «Единая Россия» Екатерина Стенякина приглашает в яркий, самобытный и гостеприимный Ростов-на-Дону.

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"Ростовская область уникальна. У нас есть леса, у нас есть бескрайние степи, у нас есть горы, у нас есть дюны, море. И, конечно, наша река Дон – самый красивый, самый невероятный, с песчаными золотыми пляжами, с тихим течением", – рассказала депутат.



Погулять по ростовскому бродвею

Насладиться дореволюционной архитектурой, купеческими постройками, изучить здания советского периода можно на центральной улице города – Большой Садовой. Впервые очертания улицы, тогда еще не имевшей названия, появились на плане города в 1781 году. Правда, в то время это была фактически окраина Ростова-на-Дону, потому купцы неохотно покидали обжитые места на Почтовой и Московской улицах, но город рос и со временем Большая Садовая стала центральной. Ее протяженность 4 километра – и это четыре километра истории города и страны. Здесь расположены многие памятники архитектуры. К примеру, Городская дума — здание построено в эклектичном стиле в 1899 году по проекту Александра Померанцева, который является автором московского ГУМа. Здесь же особняк актрисы Маргариты Черновой, величественное здание Государственного банка 1915 года. Жизнь здесь кипит день и ночь. Вообще на ростовских улицах можно встреть множество скульптур – прогуливающийся «Горожанин», предлагающий товар «Купец», милая «Цветочница» с корзиной первых фиалок.

Еще одна улица – Пушкинская. Она идет параллельно Большой Садовой, но ростовчане и гости города любят ее за уют и особый шарм. Летом здесь можно укрыться в тени деревьев от жаркого ростовского солнца и любоваться бесконечными цветочными коврами. Здесь же расположены памятники солнцу русской поэзии Александру Пушкину, барду и актеру Владимиру Высоцкому и с десяток различных скульптур.

"Есть в городе театр в форме рояля и в форме трактора", – отмечает Екатерина Стенякина.



Перейти из Европы в Азию

Ростов-на-Дону – это, безусловно, набережная. Изюминкой которой являются персонажи из романов и рассказов Михаила Шолохова. Можно подсесть в лодку к Григорию и Аксинье из «Тихого Дона», а в тени аллей притаился Нахаленок из «Донских рассказов», можно дотронуться и до бороды деда Щукаря из «Поднятой целины». И обязательно нужно пройтись по Ворошиловскому мосту!

"Это граница между Европой и Азией, которая проходит по Дону", – отмечает депутат.



Окунуться во времена палеолита

Император Николай I в 1853 году издал указ о проведении раскопок древнего города Танаис, который расположен между Ростовом-на-Дону и Таганрогом. Так все узнали, что в России существовал крупный греческий, а позже и римский античный город.

"Многие ездят в Грецию, чтобы увидеть старые постройки, древнегреческую цивилизацию. Но ехать далеко не надо. Приезжайте в Танаис, и вы увидите, как жили древние греки, как росла эпоха, как развивалась цивилизация", – продолжает Екатерина Стенякина.



Здесь целая сеть туристических маршрутов по экспозиции музея, городищу, памятникам истории, культуры и природы охранных территорий заповедника, охватывающих хронологический диапазон от эпохи палеолита до ХХ столетия. При этом раскопками вскрыта примерно десятая часть древнего города, а также значительная территория городского некрополя. Музей «под открытым небом» содержит большинство исследованных участков городища. В эту экспозицию входят также масштабные реконструкции античных построек на музейной усадьбе и лапидарий – собрание массивных, объемных находок, преимущественно из камня.

Повеселиться на Маланьиной свадьбе

Екатерина Стенякина рекомендует съездить в Таганрог и станицу Старочеркасская.

"Таганрог – родина Чехова, в городе начинала свою карьеру Фаина Раневская, но еще он известен тем, что Петр Первый изначально тут планировал строить столицу Российской империи, а не в Санкт-Петербурге. И только постоянные набеги турков и нечеткая граница помешали планам императора", – рассказывает депутат.



Старочеркасская – это первая столица Донского казачества.

"Кстати, известная фраза «наготовить как на Маланьину свадьбу», пошла отсюда. Здесь и проходило самое известное торжество. Столы на свадьбе были общей протяженностью 5 километров. Гуляло все казачье войско", – подчеркивает Екатерина Стенякина.



Из станицы ходили в свои легендарные походы атаманы Булавин и Платов, собирались казаки для обсуждения важных вопросов, и неоднократно решалась судьба Юга страны. На главной площади, к примеру, можно увидеть старинные пушки, отбитые под Азовом у турок в XVII веке, чугунную створку крепостных ворот, две калитки и 50-ти пудовое коромысло городских торговых весов. Всего здесь насчитывается 150 памятников истории и культуры XVIII – начала XX веков.

Жемчужина станицы – Воскресенский собор. Вы увидите в нем уникальный резной позолоченный иконостас из 125 икон XVIII-XIX веков. Местные говорят, что Петр I лично вложил несколько камней в алтарь нового собора, а также прислал мастеров, два колокола, книги и церковную утварь для храма. Здесь же сохранились кандалы Степана Разина, в которые его заковали перед отправлением в Москву.

Прочувствовать шолоховскую весну

В Ростовской области проводится большое количество праздников, фестивалей, которые тесно связаны с казачеством и отцом романа «Тихий Дон». Станица Вешенская могла бы запросто затеряться на карте России, если бы не ее уроженец - летописец народных судеб, нобелевский лауреат Михаил Шолохов. Быть здесь и не залюбоваться красотой Дона просто невозможно. Даже в самую ненастную погоду эта река полна спокойствия и размеренности. А в конце мая здесь проводится «Шолоховская весна».

"На три дня Вешки превращаются в один огромный музей. И вы, приехав туда, можете просто погрузиться в жизнь казаков, в казачью культуру, попробовать нашу кухню, научиться танцевать наши танцы, выучить наши песни, узнать много всего нового и интересного", – продолжает Екатерина Стенякина.



Ежегодно в Ростовской области воссоздают события почти четырехсотлетней давности — легендарную битву «Азовское осадное сидение». Тогда петровским войскам при поддержке донских и запорожских казаков удалось сломить дух османской армии и окончательно закрепить за собой важнейший форпост.

"Невероятная реконструкция, на которой нужно побывать, услышать, как бьют пушки. Посмотреть, как турки пытаются захватить Азов", – говорит депутат.



Пожить с кенгуру и сделать селфи на тюльпановых полях

Екатерина Стенякина рекомендует приехать в Ростовскую область и в конце апреля.

"На востоке области в это время дикие тюльпаны покрывают все степи. Удивительное и яркое зрелище, когда степи становятся красно-желтыми, оранжевыми. И уж если вы приехали смотреть на цветение тюльпанов, то очень важно посмотреть на диких мустангов. Только в Ростовской области сохранились эти красивейшие дикие лошади, которые живут на свободе", – пояснила парламентарий.



Есть в Ростовской области и парк птиц «Малинки», куда можно приехать с ночевкой и пожить в окружении кенгуру!

"Выходишь из палатки, а вокруг гуляют кенгуру со своими кенгурятами. Они абсолютно безобидные и нигде в нашей стране такого нет", – подчеркнула Екатерина Стенякина.



Легенды и малоизвестные факты о Ростовской области

Город и область богаты на различные легенды, предания, а также таят малоизвестные россиянам факты. Например, на улице Пушкинской есть особняк купца Супрунова, так вот легенда гласит, что дом он привез из Италии!

"Легенда, конечно, не подтверждена документально, но все говорят, что это абсолютная правда. Богатый купец, а ростовчане любят жить на широкую ногу, приехал в Италию для того, чтобы посмотреть на быт местных. В одном из городов ему понравился дом и он его купил. Что дальше сделал ростовский купец? Он распилил его на несколько частей, перевез в Ростов и склеил", – говорит Екатерина Стенякина.



С тех пор кусочек Италии находится в самом сердце Ростова-на-Дону.

Еще один интересный, но малоизвестный факт, оказывается, город Шахты дважды внесен в Книгу рекордов Гиннеса. Первая запись была посвящена количеству олимпийских чемпионов на душу населения.

"В Шахтах тренировался и прожил всю жизнь самый сильный человек планеты Василий Иванович Алексеев. Его олимпийский рекорд никогда не будет побит", – убеждена Екатерина Стенякина.



А второй раз Шахты внесли в Книгу рекордов Гиннеса за самую белую хлопчатобумажную ткань в мире.

"Моя бабушка была ткачихой, и работала на том предприятии, где эта ткань производилась", – говорит депутат.



Не раками едины

Ростов-на-Дону по праву называют гастрономической столицей России. Сюда даже можно просто приехать поесть. Во всех ресторанах, кафе, столовых готовят исключительно из местных продуктов. Еще бы, юг! Тут вкусные фрукты, овощи, мясо, рыба, молочная продукция.

"Обязательно нужно попробовать особую Донскую уху, она у нас оранжевая. Обязательно нужно попробовать раков, донскую рыбу. И обязательно нужно идти на центральный рынок. Это отдельная достопримечательность, где вам дадут просто попробовать все, что есть на прилавках", – обещает Екатерина Стенякина.



А еще в южной столице России делают самое северное вино, которое готовят из сорта винограда Красностоп золотовский.

"Он растет только в Ростовской области. И вино, которое делается из этого винограда, занимает почетные места, в том числе и в иностранных рейтингах. В мире больше нигде вы такое вино не попробуете", – подчеркивает Екатерина Стенякина.



Исключительно ростовский сувенир

Екатерина Стенякина рассказала, что в области удалось сохранить уникальное ремесло.

"Это семикаракорская керамика, которая изготавливается из определенного сорта глины. Вся посуда, изделия сделаны и расписаны вручную особым способом и особыми красками. Поэтому семикаракорская керамика это действительно сувенир, которые вы можете купить только в Ростовской области", – резюмировала парламентарий.



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