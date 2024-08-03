В Сочи хотят усилить контроль за морскими прогулками

Контроль за промоутерами, которые навязывают услуги прогулок на яхтах в районе морского торгового порта Сочи, будет продолжен после завершения летнего сезона. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщили в департаменте курортов, туризма и потребительской сферы администрации города. В июле местные власти уже сообщили об усилении контроля за промоутерами, предлагающими водные прогулки.

Чаще всего подобные услуги навязывают в районе торгового порта Сочи, где швартуются небольшие суда и яхты.

Недавно туристы города Сочи сообщили о проблемах с антисанитарией. Одна из туристок рассказала, что на третий день отдыха она подхватила ротавирус после того, как ее накрыло волной. По словам женщины, более-менее встать на ноги ей удалось только ближе к вылету домой.

Ряд туристов также указали на антисанитарию на побережье Черного моря. Они заметили, как в воде плавает туалетная бумага.

Ранее сообщалось, что самым популярным авианаправлением «Аэрофлота» в России стал маршрут Москва — Сочи.