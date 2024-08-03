Природные зоны Башкирии не станут дешевле для туристов

Жители Башкирии и туристы массово жалуются на платные входы на территории природных зон, а местные власти убеждают их, что так – во всем мире.

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Жители отмечают, что не чиновники природу придумали, да и платить за посещение мест, где, по сути, родился, как-то нелогично.

Жалобы возникают каждый год, и власти периодически на них отвечают. Так, в этом году в Минприроды Башкирии объясняли, что природные парки – это особо охраняемые территории. Во всем мире за посещение таких территорий взимается плата. Не везде можно устраивают тропы, пляжи и зоны отдыха, но везде задача – сохранить экологические системы в первозданном виде.

Деньги, которые «зарабатывает» природный парк, идут на содержание территорий. Без должного ухода, отмечают чиновники, гулять будет просто негде, к тому же не все посетители относятся к природе бережно.

В Башкирии планируют создать правила посещения национальных парков для туристов – это и для сохранения территорий, и для безопасности самих посетителей.